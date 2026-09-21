Нюансы продажи ипотечной квартиры напомнили волгоградцам





В жизни может случиться так, что возникнет необходимость продать квартиру, за которую не до конца выплачена ипотека. Закон это не запрещает, но нужно помнить о нюансах.



Как сообщает портал "Объясняем.РФ", финансовые учреждения в основном одобряют подобные сделки, отказывая лишь в редких случаях, например, когда уже ведется судебное разбирательство по взысканию просроченных платежей или приставы наложили арест на имущество.



Если нет желания согласовывать сделку с банком, можно сначала полностью погасить ипотечный кредит, что позволит продать квартиру без его одобрения. Есть два основных способа продажи залоговой квартиры при согласии банка.



Первый — это продажа за счет средств покупателя. Покупатель перечисляет на кредитный счет сумму, равную остатку долга по ипотеке, а разницу между стоимостью квартиры и долгом передает продавцу. Для покупателя этот вариант связан с определенными рисками, поэтому в договоре важно четко указать сроки снятия обременения продавцом и предусмотреть штрафные санкции за затягивание процесса. Для большей безопасности расчеты можно проводить через аккредитив или эскроу-счет, при которых банк переводит средства продавцу только после выполнения всех обязательств.



Второй способ — это переоформление ипотеки на покупателя. Этот вариант подходит, если остаток долга перед банком значительный, а у покупателя недостаточно средств для полной оплаты жилья. Важно учитывать, что банк может изменить процентную ставку и обязан одобрить нового заемщика для переоформления ипотеки.



Для любой сделки с залоговой квартирой рекомендуется привлекать нотариуса, который контролирует соблюдение прав всех сторон и отвечает за правильность оформления документов. Для начала процесса продажи нужно подать в банк заявление, которое должны подписать все собственники квартиры и созаемщики по кредиту. Банк принимает решение в течение 10 рабочих дней. Если решение положительное, выдается уведомление о согласии, действительное в течение четырех месяцев с даты обращения. В этот срок необходимо найти покупателя, провести сделку, погасить кредит и оформить переход права собственности на нового владельца. Если не удается уложиться в срок, можно обратиться в банк с запросом о его продлении. Отдельный момент касается квартир, приобретенных с использованием материнского капитала. В этом случае потребуется также согласие органов опеки.