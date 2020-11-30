В Волгоградской области новые потери от COVID-19





Смерть троих человек от коронавируса подтверждена за минувшие сутки в Волгоградской области. Всего от COVID-19 в регионе скончались 308 человек. Такие данные, как передает ИА "Высота 102", озвучил сегодня федеральный оперативный штаб.

Коронавирусная инфекция была выявлена у 241 человека. Всего с начала пандемии зарегистрировано уже свыше 27 тысяч случаев заражения COVID-19. Выздоровело более 25,5 тысячи человек, из них 67 - за минувшие сутки.



