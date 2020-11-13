Места в ковидных стационарах Волгоградской области освобождаются для новых пациентов





350 человек в Волгоградской области за минувшие сутки были выписаны из ковидных стационаров по выздоровлению. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, на таком уровне суточные данные по выздоровевшим в регионе держатся с 10 ноября.

Диагноз COVID-19 за прошедшие сутки был подтвержден у 226 жителей региона. Скончались два человека.

Всего число выявленных случаев коронавирусной инфекции в регионе превысило отметку в 23 тысячи. Скончались 240 человек.



