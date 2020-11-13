Места в ковидных стационарах Волгоградской области освобождаются для новых пациентов

Здравоохранение 13.11.2020 12:03
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13.11.2020 12:03
350 человек в Волгоградской области за минувшие сутки были выписаны из ковидных стационаров по выздоровлению. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, на таком уровне суточные данные по выздоровевшим в регионе держатся с 10 ноября.
Диагноз COVID-19 за прошедшие сутки был подтвержден у 226 жителей региона. Скончались два человека.
Всего число выявленных случаев коронавирусной инфекции в регионе превысило отметку в 23 тысячи. Скончались 240 человек.
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