Об опасности инсульта напомнили жителям Волгоградской области

Здравоохранение 29.10.2020 16:52
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29.10.2020 16:52
Сегодня, 29 октября, во Всемирный день борьбы с инсультом специалисты «Федерального центра мозга и нейротехнологий» напомнили об опасности этого заболевания. Признаки острого нарушения кровообращения в голове, как уверяют медики, должен знать каждый, как и должен быть готовым в экстренном случае прийти на помощью близкому человеку. В Волгоградской области заболевания сердца и сосудов являются самыми распространенными среди населения.
Как сообщила ИА «Высота 102» заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, кандидат медицинских наук Аминат Тазартукова, за последние годы средний возраст переживших инсульт людей заметно снизился. По статистике, от 10 до 15% инсультов случаются у людей от 18 до 50 лет. Исследователи заявляют, что факторов риска инсульта в молодой популяции стало больше. К ним относятся курение, избыточная масса тела, гипертония, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни и нарушения липидного обмена.
Показатели первичной заболеваемости инсультами в России, по словам эксперта, действительно растут — с 2008 по 2016 год количество выявленных случаев увеличилось почти на 25%.
Как определить, что у человека инсульт?
Наиболее быстрым и точным инструментом выявления признаков инсульта для неспециалиста является так называемый FAST-тест:
• Face – человека просят улыбнуться или показать зубы, при инсульте происходит заметная асимметрия лица (угол рта с одной стороны «висит»)
• Arm – человека просят поднять и удерживать в течение 5 секунд обе руки на 90° в положении сидя и на 45° в положении лежа, при инсульте одна из рук опускается
• Speech – человека просят сказать простую фразу, при инсульте речь становится невнятной и неразборчивой
• Time – необходимо вызвать скорую: у врачей есть 4-4,5 часа, чтобы помочь
Почему важно оказать помощь в первые 4,5 часа?
При нарушении мозгового кровообращения в головном мозге, помимо участка необратимых изменений, формируется так называемая «пенумбра» - зона, которую еще можно спасти при восстановлении нормального кровотока. Это можно сделать в течение 4-4,5 часов. Это время называется «терапевтическим окном». Именно поэтому важно как можно быстрее доставить человека с признаками инсульта в специализированный стационар, чтобы предпринять попытку растворения или механического удаления тромба и восстановления мозгового кровотока.
Для того, чтобы определить риск развития инсульта, необходимо выявить факторы риска его развития у конкретного человека. Всемирная организация здравоохранения рекомендует один раз в год посещать клинику для измерения артериального давления, массы тела, уровня холестерина и глюкозы крови.
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