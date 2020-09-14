Выборы

В Волгоградской области учитель математики на выборах вырвал победу у единороссов

Выборы 14.09.2020 13:57
0
14.09.2020 13:57


Из 29 избранных по итогам выборов глав сельских поселений только двое – не единороссы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные «ГАС Выборы», с перевесом в 1,3% победу «Справедливой России» принес кандидат в главы Котельниковского сельского поселения. 28-летнего учителя математики поддержали 270 человек или  48,9% от общего числа проголосовавших. За его главного конкурента – 57-летнего действующего главу поселения, выдвинутого от «ЕР», проголосовало на 7 человек меньше (47,64%).
Если в Котельниковском районе выборы главы поселения внешне походят на конкурентные, то в Среднеахтубинском победителя выборов можно назвать независимым с натяжкой. Главой Рахинского поселения стал самовыдвиженец, работающий техническим директором в МУПе. За него отдали голоса 71,63% участников выборов. Кандидат от Единой России - воспитатель детсада – получила скромные 10% голосов. Борьбы на этой территории явно не наблюдалось.
В большинстве поселений, в которых выбирали глав, выдвиженцы от партии власти ставили рекорды по количеству голосов, устремляясь  к 100%. К примеру, результат действующего главы Красноярского сельского поселения Котельниковского района, поддержанного «ЕР» -  94,75% голосов. В Наголенского поселении того же района нынешний глава-единоросс получил все 97,29%. 
По результатам выборов депутатов городских и сельских поселений «Единая Россия» - абсолютный монополист. Из 144 мандатов у правящей партии в кармане – 124. По данным пресс-службы облизбиркома, кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ получили по 5 мест, от ЛДПР – 2, самовыдвиженцы – 8.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Выборы
14.09.2020 10:12
Выборы 14.09.2020 10:12
Комментарии

0
Далее
Выборы
14.09.2020 09:39
Выборы 14.09.2020 09:39
Комментарии

0
Далее
Выборы
13.09.2020 23:17
Выборы 13.09.2020 23:17
Комментарии

0
Далее
Выборы
12.09.2020 10:19
Выборы 12.09.2020 10:19
Комментарии

0
Далее
Выборы
11.09.2020 10:26
Выборы 11.09.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Выборы
09.09.2020 10:07
Выборы 09.09.2020 10:07
Комментарии

0
Далее
Выборы
03.09.2020 15:45
Выборы 03.09.2020 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
02.09.2020 12:45
Выборы 02.09.2020 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
29.08.2020 14:13
Выборы 29.08.2020 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
13.08.2020 17:38
Выборы 13.08.2020 17:38
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
11.08.2020 18:02
Выборы 11.08.2020 18:02
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.08.2020 10:01
Выборы 09.08.2020 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
07.08.2020 12:02
Выборы 07.08.2020 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
03.08.2020 12:23
Выборы 03.08.2020 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
22.07.2020 15:13
Выборы 22.07.2020 15:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:04
16 ножевых: в Волгограде смелая пенсионерка погибла от рук рецидивистаСмотреть фотографии
15:10
Заболевшего COVID-19 врача спасли своей кровью его пациенты из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:37
«Их не стало в годовщину свадьбы»: родные погибшей в Волгоградской области семьи из Пермского края шокированы мягким приговором виновнику ДТПСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде судебный пристав с экс-полицейскими ответят за хищения имущества одиноких стариковСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области учитель математики на выборах вырвал победу у единороссовСмотреть фотографии
13:42
Время платить налоги пришло для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде умерла почетный работник прокуратуры и ветеран войныСмотреть фотографии
13:06
Вирус не отпускает: в Волгоградской области COVID-19 атакует на платоСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области разыскивают пропавшего без вести подросткаСмотреть фотографии
12:30
На Светлоярском месторождении бишофита появится новая разведочно-эксплуатационная скважинаСмотреть фотографии
11:39
Стабильно напряженно: губернатор Волгоградской области не исключил активизации коронавирусаСмотреть фотографии
11:31
В Волжском из мести женщина сожгла чужой автомобильСмотреть фотографии
11:27
Еще неделю не включат горячую воду в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:06
Россельхозбанк поддержит участников рынка газомоторного топлива в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:40
Под Волгоградом отец подстрелил сына во время охотыСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде к скотомогильнику "Горпитомника" возникли вопросыСмотреть фотографии
10:12
Партия власти разжилась еще двумя мандатами в Волгоградской гордумеСмотреть фотографии
09:39
Селяне обеспечили единороссу путевку в Волгоградскую областную думуСмотреть фотографии
09:32
Волгоградец пошел на преступление из-за выпавшего на футбольный газон гаджетаСмотреть фотографии
09:24
QR-код в массы: эксперты уверены в пользе всеобщей маркировки товаровСмотреть фотографии
09:16
Банкротство не поможет: Волжские тепловые сети ведут системную работу с должникамиСмотреть фотографии
23:17
На довыборах в Волгоградскую облдуму чиновник-единоросс опережает конкурентовСмотреть фотографии
22:03
В Волгоградской области в июле закрылись 500 предприятийСмотреть фотографии
19:50
Зазеленеет только ради показухи? : в Волгограде засушили лицо городаСмотреть фотографии
19:01
Отменен матч волгоградского «Ротора» и «Краснодара»Смотреть фотографии
17:43
Уже десять: в волгоградском «Роторе» перед матчем с «Краснодаром» выявили новые случаи коронавирусаСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде объявили о поиске проектировщика новой «начинки» Центрального универмагаСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде на мужчину составили фейковый протокол о нарушении масочного режимаСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде гражданина Афганистана осудили за попытку дачи взятки полицейскомуСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде скончался экс-председатель спорткомитетаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 