В Волгоградской области учитель математики на выборах вырвал победу у единороссов





Из 29 избранных по итогам выборов глав сельских поселений только двое – не единороссы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные «ГАС Выборы», с перевесом в 1,3% победу «Справедливой России» принес кандидат в главы Котельниковского сельского поселения. 28-летнего учителя математики поддержали 270 человек или 48,9% от общего числа проголосовавших. За его главного конкурента – 57-летнего действующего главу поселения, выдвинутого от «ЕР», проголосовало на 7 человек меньше (47,64%).

Если в Котельниковском районе выборы главы поселения внешне походят на конкурентные, то в Среднеахтубинском победителя выборов можно назвать независимым с натяжкой. Главой Рахинского поселения стал самовыдвиженец, работающий техническим директором в МУПе. За него отдали голоса 71,63% участников выборов. Кандидат от Единой России - воспитатель детсада – получила скромные 10% голосов. Борьбы на этой территории явно не наблюдалось.

В большинстве поселений, в которых выбирали глав, выдвиженцы от партии власти ставили рекорды по количеству голосов, устремляясь к 100%. К примеру, результат действующего главы Красноярского сельского поселения Котельниковского района, поддержанного «ЕР» - 94,75% голосов. В Наголенского поселении того же района нынешний глава-единоросс получил все 97,29%.

По результатам выборов депутатов городских и сельских поселений «Единая Россия» - абсолютный монополист. Из 144 мандатов у правящей партии в кармане – 124. По данным пресс-службы облизбиркома, кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ получили по 5 мест, от ЛДПР – 2, самовыдвиженцы – 8.



