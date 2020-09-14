Селяне обеспечили единороссу путевку в Волгоградскую областную думу

Выборы 14.09.2020 09:39
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14.09.2020 09:39
73,61% голосов получил на довыборах в Волгоградскую облдуму кандидат от «Единой России» Александр Феронов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, кандидатуру 61-летнего главы Урюпинского района поддержали 37367 жителей одномандатного округа.
На втором месте оказалась кандидат от КПРФ Людмила Соколова, за которую проголосовали 5166 человек (10,18%). Справоросс Василий Бочков получил 3258 голосов (6,42%), выдвиженец от ЛДПР Валерий Глушко - 3022 голоса (5,95%), представитель «Партии пенсионеров» Игорь Мастаченко - 1469 голосов (2,89%).
Явка составила 50 763 избирателя или 50,08% от общего числа избирателей.
Довыборы депутата Волгоградской областной думы по Урюпинскому округу №1 проходили с 11 по 13 сентября. Кресло в регпарламенте освободилось минувшей осенью после назначения бывшего депутата, экс-мэра Урюпинска Сергея Горнякова членом Совета Федерации от региона.
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