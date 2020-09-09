В Волгоградской области трехдневные выборы станут нормой

Выборы 09.09.2020 10:07
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09.09.2020 10:07
С инициативой закрепить в региональном законодательстве возможность проведения трехдневного голосования выступил избирком Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ИКВО, проект документа вносится в региональный парламент. Документ разработан по следам принятых в июле Госдумой изменений в законы о выборах. В частности, предусмотрена возможность проведения голосования на региональных и муниципальных выборах, референдумах несколько дней подряд, но не более трех дней. Региональный закон корректируется в целях приведения в соответствие с федеральными актами и для совершенствования действующего правового регулирования.
Согласно принятым Госдумой изменениям, трехдневное голосование на выборах всех уровней в стране может проводиться с 2021 года. Такое решение в каждом случае не позднее чем через 10 дней со дня назначения голосования должен принимать организующий выборы избирком. Также появится возможность проводить выборы и референдумы вне участков, на оборудованных территориях – придомовых, в том числе.
Решение о том, что единый день голосования в 2020 году растянется на три дня, ЦИК РФ принял из-за пандемии. 11 и 12 сентября голосование будет считаться досрочным, 13-е – будет основным днем выборов.
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