Коронавирус забрал еще одну жизнь в Волгоградской области

Здравоохранение 11.08.2020 11:38
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11.08.2020 11:38
Смерть от коронавирусной инфекции подтверждена за минувшие сутки у одного жителя Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев от COVID-19 в регионе выросло до 73.
В оперативном штабе региона уточнили, что скончалась 51-летняя жительница Волжского. Она обратилась за медицинской помощью при первых признаках недомогания, находилась на амбулаторном лечении. Но состояние больной ухудшилось и ее госпитализировали в больницу №4. У женщины диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией.
Коронавирус за сутки был выявлен у 95 человек, выздоровели 135 жителей региона. Всего COVID-19 в Волгоградской области выявили у 10190 человек, из которых 6491 выздоровели.
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