Опасность по БпЛА сохраняется в Волгограде и области





Очередная ночь в Волгоградской области прошла в режиме беспилотной опасности.



РСЧС Волгоградской области предупредила граждан о риске атаки вражескими БПЛА в 1:41. Выбрать безопасное место в квартире, отойти подальше от окон - самые главные меры, которым надо следовать.

В настоящее время отбоя тревоги не было. Аэропорт Волгограда не закрывали для полётов, авиагавань работает по расписанию.

Отметим, что по данным мониторинговых каналов БпЛА фиксировались ночью лишь на территории Кумылженского района, о сбитии не сообщалось.