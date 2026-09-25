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Общество

Опасность по БпЛА сохраняется в Волгограде и области

Общество 25.09.2026 06:01
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25.09.2026 06:01


Очередная ночь в Волгоградской области прошла в режиме беспилотной опасности. 

РСЧС Волгоградской области предупредила граждан о риске атаки вражескими БПЛА в 1:41. Выбрать безопасное место в квартире, отойти подальше от окон - самые главные меры, которым надо следовать.

В настоящее время отбоя тревоги не было. Аэропорт Волгограда не закрывали для полётов, авиагавань работает по расписанию.

Отметим, что по данным мониторинговых каналов БпЛА фиксировались ночью лишь на территории Кумылженского района, о сбитии не сообщалось. 

 

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