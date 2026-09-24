



В Первоуральске (Свердловская область) продолжается Спартакиада народов России среди по водному поло среди мужских команд. После победы на сборной Москвы (13:10) волгоградские ватерполисты померились силами со сборной Санкт-Петербурга, составленной на базе ватерпольного клуба «Балтика».

Встреча проходила в равной и напряжённой борьбе. На протяжении всего первого периода волжане лидировали и лишь после удаления Василия Еськова за 44 секунды до окончания позволили питерцам сравнять счёт – 3:3.

Во втором игровом отрезке подопечные Владимира Карабутова снова вели в счёте, но под конец четверти позволили уравнять шансы, а за 28 секунд и вовсе выпустили балтийцев вперёд – 5:4.

После большого перерыва команды пару раз обменялись уколами и приготовились к решающему штурму в заключительной четверти – 7:6.

Начало решающего периода вновь было за волгоградцами, которые сравняли счёт, однако нервы оказались крепче у представителей Северной Пальмиры. Они забили свои не самые реальные моменты со второй линии, чего не удалось сделать их соперникам. Волгоградцы не смогли использовать даже большинство и отпустили соперника на два мяча.

Под самый занавес Кирилл Носаев получил удаление без права замены. В ворота волгоградской команды был назначен пенальти, который уверенно реализовал Артём Калтыгин – этот гол и установил окончательный счёт: 11:8 в пользу сборной Санкт‑Петербурга.

Сборная Санкт-Петербурга – Сборная Волгоградской области – 11:8 (3:3, 2:1, 2:2, 4:2)

24 сентября. Спартакиада народов России, 1-й тур.

Первоуральск. Дворец водных видов спорта.

Судьи: Аркадий Воеводин, Максим Пяткин (оба – Москва).

Сборная Санкт-Петербурга: Сергеев – Плискевич, Французов (1), Белянский (1), Комаров, Емцев (1), Алхазишвили (3) – Грачев, Волков, Сизенок, Денисов, Тазеев (2), Калтыгин (3), Бабарыко.

Сборная Волгоградской области: Трусов – Еськов, Носаев, Усов (4), Буланаев (2), Шулев, Махиянов – Буров, Андрюков (2), Власов, Чуксин, Жабкин, Шайхутдинов, Малахов.

Выигранные спринты: 0 – 4.

5-метровые/голы: 1/1 – 0/0.

Броски в створ: 21 – 32.

Удаления: 15 – 12.

Сборная Волгоградской области завершила групповой этап на втором месте, и теперь начинается самое интересное – борьба за медали. Уже завтра команда сыграет в четвертьфинале со сборной Московской области.

Александр Веселовский

Фото: Спартакиада народов России 2026