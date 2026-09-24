Главное

Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской области Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах 20 лет держим руку на пульсе Волгограда. Отмечаем юбилей вместе с вами! Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках

Актуально

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Итоги выборов в Госдуму в Волгоградской области: победа «ЕР» и явка 68,8%

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 С 1 октября изменится «семейная ипотека»: ставка и лимит зависят от числа детей
С 1 октября 2026 года вступают в силу изменения в программу «Семейная ипотека». Правительство утвердило дифференциацию процентной ставки и максимальной суммы кредита в зависимости от количества детей и региона...
Федеральные новости
 ЕР предложила кандидатуры спикера, замов и глав комитетов Госдумы РФ 9-го созыва
Сегодня, 24 сентября, «Единая Россия», которая взяла большинство мест в парламенте по итогам выборов в Госдуму РФ 9-го созыва, озвучила свои предложения по кандидатурам спикера, его заместителей...
Спорт

Волгоградские ватерполисты заняли второе место в группе и вышли в четвертьфинал

Спорт 24.09.2026 21:46
0
24.09.2026 21:46


В Первоуральске (Свердловская область) продолжается Спартакиада народов России среди по водному поло среди мужских команд. После победы на сборной Москвы (13:10) волгоградские ватерполисты померились силами со сборной Санкт-Петербурга, составленной на базе ватерпольного клуба «Балтика».

Встреча проходила в равной и напряжённой борьбе. На протяжении всего первого периода волжане лидировали и лишь после удаления Василия Еськова за 44 секунды до окончания позволили питерцам сравнять счёт – 3:3.

Во втором игровом отрезке подопечные Владимира Карабутова снова вели в счёте, но под конец четверти позволили уравнять шансы, а за 28 секунд и вовсе выпустили балтийцев вперёд – 5:4.

После большого перерыва команды пару раз обменялись уколами и приготовились к решающему штурму в заключительной четверти – 7:6.

Начало решающего периода вновь было за волгоградцами, которые сравняли счёт, однако нервы оказались крепче у представителей Северной Пальмиры. Они забили свои не самые реальные моменты со второй линии, чего не удалось сделать их соперникам. Волгоградцы не смогли использовать даже большинство и отпустили соперника на два мяча.

Под самый занавес Кирилл Носаев получил удаление без права замены. В ворота волгоградской команды был назначен пенальти, который уверенно реализовал Артём Калтыгин – этот гол и установил окончательный счёт: 11:8 в пользу сборной Санкт‑Петербурга.

Сборная Санкт-Петербурга – Сборная Волгоградской области – 11:8 (3:3, 2:1, 2:2, 4:2)

24 сентября. Спартакиада народов России, 1-й тур.

Первоуральск. Дворец водных видов спорта.

Судьи: Аркадий Воеводин, Максим Пяткин (оба – Москва).

Сборная Санкт-Петербурга: Сергеев – Плискевич, Французов (1), Белянский (1), Комаров, Емцев (1), Алхазишвили (3) – Грачев, Волков, Сизенок, Денисов, Тазеев (2), Калтыгин (3), Бабарыко.

Сборная Волгоградской области: Трусов – Еськов, Носаев, Усов (4), Буланаев (2), Шулев, Махиянов – Буров, Андрюков (2), Власов, Чуксин, Жабкин, Шайхутдинов, Малахов.

Выигранные спринты: 0 – 4.

5-метровые/голы: 1/1 – 0/0.

Броски в створ: 21 – 32.

Удаления: 15 – 12.

Сборная Волгоградской области завершила групповой этап на втором месте, и теперь начинается самое интересное – борьба за медали. Уже завтра команда сыграет в четвертьфинале со сборной Московской области.

Александр Веселовский

Фото: Спартакиада народов России 2026

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
24.09.2026 21:46
Спорт 24.09.2026 21:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2026 08:33
Спорт 24.09.2026 08:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2026 07:54
Спорт 24.09.2026 07:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.09.2026 18:36
Спорт 23.09.2026 18:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.09.2026 16:17
Спорт 23.09.2026 16:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.09.2026 08:32
Спорт 23.09.2026 08:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.09.2026 07:50
Спорт 23.09.2026 07:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.09.2026 07:19
Спорт 23.09.2026 07:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2026 18:51
Спорт 22.09.2026 18:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2026 15:49
Спорт 22.09.2026 15:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2026 08:33
Спорт 22.09.2026 08:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2026 07:25
Спорт 22.09.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.09.2026 20:14
Спорт 21.09.2026 20:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.09.2026 09:36
Спорт 21.09.2026 09:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.09.2026 07:46
Спорт 21.09.2026 07:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:46
Волгоградские ватерполисты заняли второе место в группе и вышли в четвертьфиналСмотреть фотографии
21:31
СК проверит жалобы волгоградцев на разваливающееся общежитие на ул. СлепцоваСмотреть фотографии
20:40
В Волгограде на Первой продольной произошло массовое ДТП с пятью автомобилямиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:39
Раскаты грома и ливень с ветром: юг Волгограда вечером накрыл ураганСмотреть фотографии
19:02
В Волгограде ради забега вновь перекроют Нулевую продольную магистральСмотреть фотографии
18:31
С 1 октября изменится «семейная ипотека»: ставка и лимит зависят от числа детейСмотреть фотографии
18:01
Волгоградское УФАС в 26-й раз внесло «ДВ-АВТО» в реестр недобросовестных поставщиковСмотреть фотографии
17:36
Без окон, батарей, но с летящими на голову кирпичами: волгоградцы показали, как выживают в «общежитии Бастрыкина» на ул. СлепцоваСмотреть фотографии
17:24
ЕР предложила кандидатуры спикера, замов и глав комитетов Госдумы РФ 9-го созываСмотреть фотографии
17:12
Аренда и налоги: замруководителя УФНС Ольга Зинина – о том, как защитить себя и не нарушить законСмотреть фотографии
17:04
Под Волгоградом за миллион продают развалины бывшего интернатаСмотреть фотографии
16:53
Силуанов: МРОТ в 2027 году вырастет до 28,9 тысячи рублейСмотреть фотографии
16:46
Единороссы взяли большинство на выборах в муниципалитетах Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:04
Жителя Волжского после жестокой драки у магазина поместили в СИЗОСмотреть фотографии
15:52
Под Волгоградом продают гостиницу за 2,7 млн рублейСмотреть фотографии
15:43
Где купить щебень в Волгограде? Едем в ООО «Молот»Смотреть фотографии
15:40
Избирком утвердил победу Волоцкова на довыборах в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде снова не нашли проектировщика подземного тоннеля у Мамаева курганаСмотреть фотографии
14:46
В Волгоградской области объявили о масштабной проверке системы оповещенияСмотреть фотографии
14:42
МЧС: ливни с градом обрушатся на Волгоградскую область 24 сентябряСмотреть фотографии
14:32
МегаФон признан лидером по качеству голосовой связи в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде суд обязал уволить директора ДК «Гагарина» за утрату доверияСмотреть фотографии
13:56
Волжская ГЭС увеличит сбросы для прохода судов с зерномСмотреть фотографии
13:27
В Волжском проверят качество воздуха в окрестностях тлеющего полигона ТБОСмотреть фотографии
13:19
Глава Кумылженского района Денисов подал в отставку и отправился на СВОСмотреть фотографии
13:18
В России предложили включать отопление при 10–11 градусах теплаСмотреть фотографии
12:43
Взлетел покрасоваться? МАК назвал причину крушения легкомоторного самолета с ребенком под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:28
Доходы волгоградцев в 2026 году выросли до 69 тысячСмотреть фотографии
11:33
Пожар в «Утрише»: огонь уничтожил около 70 редких деревьевСмотреть фотографии
11:00
ВОЛМА – победитель премии «Экспортёр года»Смотреть фотографии
 