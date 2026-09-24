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Общество

СК проверит жалобы волгоградцев на разваливающееся общежитие на ул. Слепцова

Общество 24.09.2026 21:31
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24.09.2026 21:31

В Волгограде правоохранители изучат жалобы жителей бывшего общежития на ул. Слепцова на стремительно ухудшающееся состояние аварийного здания и его неготовность к предстоящей зиме. После публикации ИА «Высота 102» следственный отдел СУ СК России по Советскому району организовал доследственную проверку.

- Нас вместе с соседями уже пригласили в СК. Завтра поедем давать показания, - рассказала журналистам жительница аварийного дома Лариса Малахова.

Собственники надеются, что в этот раз следственные органы опросят всех жителей многоквартирного дома и дадут полноценную оценку действиям должностных лиц, из-за которых они вынуждены находиться в опасных для жизни условиях.

Напомним, ранее редакция опубликовала фоторепортаж о нечеловеческих условиях проживания волгоградцев, ставших заложниками жилищно-коммунальной трагедии, развернувшейся в бывшем общежитии железнодорожников. В пятиэтажке стены пошли волнами, целыми этажами вываливаются кирпичи, выходят из проёмов дверные косяки, отсутствуют окна в подъездах и перерезаны стояки отопления в помещениях общего пользования. Ситуацию усугубляет ушедший под воду подвал создающий на фундамент дополнительную нагрузку и текущие целыми стояками трубы, вода из которых вытекает огромными затёчными пятнами через фасад здания.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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