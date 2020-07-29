Здравоохранение 29.07.2020 09:59
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29.07.2020 09:59
На закупку передвижных фельдшерско-акушерских пунктов для глубинки Волгоградской области потрачено 30 миллионов рублей из федерального бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102», стоимость одного ФАПа на колесах - 7 с половиной миллионов рублей. Мобильные медпункты оснащены современным оборудованием для проведения диспансеризации и профилактических осмотров , в том числе, электрокардиографом, индикатором внутриглазного давления, гинекологическим креслом, биохимическим анализатором крови. Эпидемиологическая безопасность медиков и пациентов будет обеспечиваться с помощью бактерицидных облучателей.
Специальный транспорт для отдаленных уголков Волгоградской области приобретен в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».
«Такой ФАП укомплектован практически всем оборудованием, которое необходимо не только для фельдшерско-акушерского пункта, но и для узких специалистов. Можно принимать как взрослых, так и детей - даже есть замечательный пеленальный столик с подогревом. Настолько все продумано, что даже ничего другого и не хотелось бы», - отметила главврач Новоаннинской ЦРБ Людмила Макееева.
Передвижные фельдшерско-акушерские пункты, помимо Новоаннинской ЦРБ, также поступили в распоряжение Кумылженской, Алексеевской и Серафимовичской центральных районной больниц. В ближайшее время ожидается поставка еще двух мобильных ФАПов для Палласовского и Урюпинского районов.
ФАПы на колесах, в соответствии с предварительно составленным графиком, будут обслуживать малонаселенные хутора и села, в которых отсутствуют стационарные медицинские учреждения. Жителей будут заранее информировать о прибытии врачей.
« У нас есть такие малонаселенные пункты, где проживают от 5 до 20 человек, но и такое количество людей нуждается в медицинской помощи. Именно для этого и предусмотрен такой передвижной ФАП. Жителям будет доступна диагностика и помощь высококвалифицированных специалистов. Это важная составляющая пациентоориентированной системы здравоохранения», - говорит заместитель главного врача Кумылженской ЦРБ Наталья Ляпина.
Материал подготовлен в рамках проекта «Эффективное здравоохранение — показатель заботы государства о людях»
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