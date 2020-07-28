61 житель Волгоградской области скончался от коронавируса





Еще два жителя Волгоградской области скончались от коронавируса. Количество умерших на фоне COVID-19 в регионе достигло 61 человека. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, за сутки выявлено 92 случая заражения. Всего с начала пандемии подтверждено 8870 фактов заболевания.

По состоянию на сегодняшний день, 5210 человек выздоровели, в том числе 147 – за истекшие сутки.

За последнюю неделю в регионе отмечен прирост смертности от коронавируса. Так, с 21 июля число погибших увеличилось с 53 до 61.



