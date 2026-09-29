Две авиабомбы весом 50 и 500 кг нашли под Волгоградом

В Калачевском районе Волгоградской области обнаружена советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой. Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, смертоносный боеприпас был найден на территории СНТ «Тихий Дон» в хуторе Приморский.

Еще одну авиабомбу весом в 50 кг нашли в Городищенском районе. На ФАБ-50 наткнулись возле пруда, расположенного в 5 км западнее поселка Самофаловка.

Ликвидация обнаруженных авиабомб поручена специалистам пиротехнического расчета СПСЧ Главного управления МЧС России по Волгоградской области, который недавно был создан в регионе.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области (архив)