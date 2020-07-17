Медики рассказали о нагрузках найденного мертвым терапевта Николаевской ЦРБ

Напомним, сегодня стало известно, что 37-летний врач Владимир Осоловский, который работал терапевтом в Николаевской ЦРБ с 2006 года, найден мертвым на балконе поликлиники.
Здравоохранение 17.07.2020 18:50
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17.07.2020 18:50
Безвременно ушедший из жизни врач-терапевт Владимир Осоловский нес серьезную нагрузку участкового, а в последнее время работал с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией. «По состоянию на 16 июля в Николаевской ЦРБ работало 5 участковых терапевтов на 7 участков. При количестве обслуживаемого населения необходимо 6 терапевтических участков. Владимир Осоловский должен был идти в отпуск 3 августа. Заявление было написано им 15 июля, и 16 июля подписано руководством медицинского учреждения», - сообщили ИА «Высота 102» в администрации Николаевской ЦРБ. Медики рассказали, что, начиная с апреля доктор получил все положенные федеральные и региональные выплаты. А в 2013 году семья Владимира Анатольевича получила квартиру в городе Николаевске.
Напомним, сегодня стало известно, что 37-летний врач Владимир Осоловский, который работал терапевтом в Николаевской ЦРБ с 2006 года, найден мертвым на балконе поликлиники.
Напомним, сегодня стало известно, что 37-летний врач Владимир Осоловский, который работал терапевтом в Николаевской ЦРБ с 2006 года, найден мертвым на балконе поликлиники.
Коллектив ГБУЗ «Николаевская ЦРБ» выразил соболезнования родственникам и близким коллеги: «Владимир Анатольевич всегда останется в нашей памяти примером для подражания. Он доказал преданность медицинскому делу и в трудное время исполнял свой врачебный долг, находясь на передовой в борьбе со смертельно опасной коронавирусной инфекцией, проявив мужество и выдержку».
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