Здравоохранение

Медики рассказали о нагрузках найденного мертвым терапевта Николаевской ЦРБ

Здравоохранение 17.07.2020 18:50
0
17.07.2020 18:50


Безвременно ушедший из жизни врач-терапевт Владимир Осоловский нес серьезную нагрузку участкового, а в последнее время работал с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией. «По состоянию на 16 июля в Николаевской ЦРБ работало 5 участковых терапевтов на 7 участков. При количестве обслуживаемого населения необходимо 6 терапевтических участков. Владимир Осоловский должен был идти в отпуск 3 августа. Заявление было написано им 15 июля, и 16 июля подписано руководством медицинского учреждения», - сообщили ИА «Высота 102» в администрации Николаевской ЦРБ. Медики рассказали, что, начиная с апреля доктор получил все положенные федеральные и региональные выплаты. А в 2013 году семья Владимира Анатольевича получила квартиру в городе Николаевске.
Напомним, сегодня стало известно, что 37-летний врач Владимир Осоловский, который работал терапевтом в Николаевской ЦРБ с 2006 года, найден мертвым на балконе поликлиники.  
Коллектив ГБУЗ «Николаевская ЦРБ» выразил соболезнования родственникам и близким коллеги: «Владимир Анатольевич всегда останется в нашей памяти примером для подражания. Он доказал преданность медицинскому делу и в трудное время исполнял свой врачебный долг, находясь на передовой в борьбе со смертельно опасной коронавирусной инфекцией, проявив мужество и выдержку».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Здравоохранение
17.07.2020 11:41
Здравоохранение 17.07.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.07.2020 16:37
Здравоохранение 16.07.2020 16:37
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
16.07.2020 11:43
Здравоохранение 16.07.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.07.2020 12:03
Здравоохранение 15.07.2020 12:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.07.2020 11:54
Здравоохранение 14.07.2020 11:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.07.2020 15:55
Здравоохранение 13.07.2020 15:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.07.2020 11:54
Здравоохранение 13.07.2020 11:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.07.2020 14:43
Здравоохранение 12.07.2020 14:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.07.2020 12:14
Здравоохранение 12.07.2020 12:14
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.07.2020 11:44
Здравоохранение 11.07.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.07.2020 19:38
Здравоохранение 10.07.2020 19:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.07.2020 13:46
Здравоохранение 10.07.2020 13:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.07.2020 12:04
Здравоохранение 10.07.2020 12:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.07.2020 11:48
Здравоохранение 09.07.2020 11:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.07.2020 17:05
Здравоохранение 08.07.2020 17:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:13
«Горячие» будни волгоградских поваровСмотреть фотографии
19:53
В СК России ждут результатов сложных экспертиз по делу об убийстве царской семьиСмотреть фотографии
19:20
Заводы РУСАЛа победили в отраслевом конкурсе социальной эффективностиСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет Санкт-Петербург - МахачкалаСмотреть фотографии
18:50
Медики рассказали о нагрузках найденного мертвым терапевта Николаевской ЦРБСмотреть фотографии
18:32
Любимый доктор и человек большого сердца: памяти волгоградского врача Ирины ГайдукСмотреть фотографииCмотреть видео
17:37
Палатки под запретом: детские лагеря в Волгоградской области готовят к суровой работе в пандемиюСмотреть фотографии
16:54
Радиофобия: узнай и не бойсяСмотреть фотографии
16:50
Под Волгоградом рядового запаса осудили за два мощных удара по голове приятеляСмотреть фотографии
16:28
Коллектив Волжского трубного завода в пятидесятый раз встретил День металлургаСмотреть фотографии
15:18
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic ConnectСмотреть фотографии
15:05
"Кукурузная" афера довела жителя Ставропольского края в Волгограде до судаСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде скончалась главный врач поликлиники №3Смотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области суд отправил под арест душителя девушки из Йошкар-ОлыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Волгоградец отдал мошеннику-оккультисту кучу денег за прогноз на будущееСмотреть фотографии
12:15
Волгоградцев с горшка учат противостоять кризисам в экономикеСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде в пруду нашли труп сотрудницы налоговой инспекцииСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде на рассвете вспыхнул багажник новой иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Сотрудник ГУ МЧС по Волгоградской области скончался в больнице после тушения пожараСмотреть фотографии
09:35
В больнице под Волгоградом нашли повешенным врача-терапевтаСмотреть фотографии
09:22
Тройной удар: подразделения полиции под Волгоградом обработают от грызунов, насекомых и COVID-19Смотреть фотографии
20:05
«Она начала дергаться»: подозреваемый в убийстве девушки из Йошкар-Олы во всем сознался на допросеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:58
Выброс газа произошел в котельной Красноармейского района ВолгоградаСмотреть фотографии
19:37
Волгоградскому бизнесу компенсируют расходы на профилактику COVID-19 и дезинфекциюСмотреть фотографии
17:43
Главная общественница Волгоградской области не ощутила социальной напряженности из-за пандемииСмотреть фотографии
16:37
Лайфхак от СОГАЗ-Мед: как бесплатно лечиться в отпускеСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде на совещании с зампрокурора появилось новое уголовное дело в сфере ЖКХСмотреть фотографии
15:40
Мужчины знают о налоговом вычете с пенсионных сбережений больше, чем женщиныСмотреть фотографии
15:29
ЕГЭ на 100 баллов в условиях сильной жары смогли написать 10 выпускников Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:44
РУСАЛ отмечает День металлурга в новом форматеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 