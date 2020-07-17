В больнице под Волгоградом нашли повешенным врача-терапевта

Происшествия 17.07.2020 09:35
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17.07.2020 09:35
Трагедия произошла в поликлинике ГБУЗ «Николаевская ЦРБ» в городе Николаевске Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источник в следственных органах, на 2 этаже на балконе медучреждения был обнаружен повешенным 37-летний врач-терапевт. По предварительным данным, предсмертной записки не обнаружено.
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