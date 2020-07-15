Расследования

В Волгограде новогодняя афера со взяткой обернулась для двух жуликов тюрьмой

Расследования 15.07.2020 11:18
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15.07.2020 11:18


Сегодня в Волгограде осуждены двое волгоградцев, которые обещали клиентам договориться с силовиками о закрытии уголовного дела.  Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Кировский районный суд приговорил обоих мужчин к полутора годам колонии общего режима.
В первых числах 2020 года приятели, которым 32 и  33 года, взяли 500 тысяч рублей от своих знакомых, которых  обвиняли в грабеже. Деньги предназначались якобы для передачи взятки сотрудникам правоохранительных органов.  Крупную сумму дельцы получили, но предпринимать никаких действий не собирались. Вскоре компаньоны оказались в поле зрения стражей порядка.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Центральному району Волгограда СУ СК России по региону при содействии областного УФСБ России. 

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