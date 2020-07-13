Задержан подозреваемый в обмане на 2,7 млн рублей жаждущего любви волгоградца





Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в мошенничестве, который обещал клиентам незабываемый досуг в компании жриц любви, брал предоплату и больше не выходил на связь. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, задержан 19-летний житель Волжского. Установлено, что молодой человек создал сайт, на котором размещал объявления с предложением интимных услуг. Он вел телефонные переговоры с потенциальными клиентами и просил перечислить деньги на банковскую карту. По условиям, которые обсуждались по телефону, после перевода денег, девушка с низкой социальной ответственностью должна была приехать к клиенту в определенное место. После поступления денег на счет, подозреваемый блокировал клиента и переставал выходить с ним на связь.

Как сообщили в полиции, от действий волжанина пострадал 23-летний житель Волгограда . В условиях объявленной в регионе самоизоляции он перевел подозреваемому 2,7 миллиона рублей, пытаясь организовать себе интимный досуг. Соответствующие объявление 30 марта текущего года он нашел на сайте в Интернете. Каждый раз, общаясь по телефону с потерпевшим, подозреваемый сообщал, что денежный перевод не прошел по причине технического сбоя и просил перечислить деньги, обещав выполнить условия по оказанию девушками интим услуг, и зачислить на счет ранее переведенные деньги.

В одном из последних разговоров ему сообщили, что его действия по перечислению стали причиной крупного сбоя банковской платежной системы. Для ее "ремонта" в тот же вечер молодой человек перевел 142 тысячи рублей, на следующий день – еще 100 тысяч рублей, а затем за протяжении недели - частями еще около 2,5 миллиона рублей. В общей сложности, по его словам, было переведено на различные счета 2,7 миллиона рублей.

Только 8 апреля волгоградец заподозрил, что услуги так и не будут оказаны, а деньги не возвращены, и обратился с заявлением в полицию.

В ходе обыска по месту жительства задержанного оперативники изъяли мобильные телефоны, сим-карты, а также деньги. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящий момент проводится комплекс дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности злоумышленника, возможных соучастников, а также установления других потерпевших, которые по различным обстоятельствам не обращались в полицию.



