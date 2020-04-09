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Жаждущий любви волгоградец отдал мошенникам 2,7 млн рублей

Главное 09.04.2020 11:31
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09.04.2020 11:31


В условиях объявленной в регионе самоизоляции житель Волгограда перевел мошенникам 2,7 миллиона рублей, пытаясь организовать себе интимный досуг. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 23-летний мужчина 30 марта нашел на одном из сайтов в Интернете объявление с предложением оказания интимных услуг.
Он связался по указанному в объявлении номеру с неизвестными, которые назвали ему адрес, куда следует проехать за оказанием услуг. Прибыв в Советский район по указанному адресу, молодой человек снова связался по телефону, где ему обозначили условие "сначала деньги – потом услуги" и попросили перевести на счет предоплату.
Несколько раз он переводил по 3-4 тысячи рублей, но каждый раз ему отвечали, что в системе платежей произошел сбой и деньги на счет не поступили. В одном из последних разговоров ему сообщили, что его действия по перечислению стали причиной крупного сбоя банковской платежной системы. Для ее "ремонта" в тот же вечер молодой человек перевел 142 тысячи рублей, на следующий день – еще 100 тысяч рублей, а затем за протяжении недели - частями еще около 2,5 миллиона рублей. В общей сложности, по его словам, было переведено на различные счета 2,7 миллиона рублей. 
Только 8 апреля волгоградец заподозрил, что услуги так и не будут оказаны, а деньги не возвращены, и обратился с заявлением в полицию.

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