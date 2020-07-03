Расследования

В Волгограде осудят задержанного с героином иностранца

Расследования 03.07.2020 14:23
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03.07.2020 14:23


До 20 лет лишения свободы грозит 48-летнему гражданину Таджикистана за попытку сбыта героина. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчину задержали в сентябре прошлого года с крупной партией наркотика, приготовленного для продажи. В его квартире изъяли 480 граммов героина, что является крупным размером. Известно, что у обвиняемого был сообщник, от которого он получал инструкции по Интернету. В обязанности иностранца входило получать оптовые партии героина, расфасовывать их по дозам и закладывать в тайники, места которых он должен был сообщать подельнику.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду.
Вину обвиняемый полностью признал. Он находится под стражей.

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