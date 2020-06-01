17 волгоградцев вернулись домой из Нью-Йорка «под конвоем»

Здравоохранение 01.06.2020 13:47
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01.06.2020 13:47
Накануне в Волгоград прибыла организованная группа из 17 человек, прилетевших в Ростов-на-Дону из Нью-Йорка. Как заявила сегодня на брифинге замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Ирина Климина, доставкой волгоградцев из соседнего региона занималась администрация Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».
«В медицинские организации направлены предписания о взятии прибывших граждан под медицинское наблюдение. В Ростове по прибытии авиарейса все получили постановления о необходимости двухнедельной изоляции по месту проживания», - пояснила Климина. Сведения о прилетевших из Америки волгоградцах направлены в полицию, которая осуществляет контроль за соблюдением установленного режима.
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