Двум больницам Волгоградской области нашли новых главных врачей





В двух медучреждениях Волгоградской области назначили новых главных врачей. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, Ольга Грошевая, работающая с 2016 года заместителем главного врача по клинико-экспертной работе городской больницы №2 Волжского, стала руководителем медицинского учреждения.

Наталья Рысухина, 12 лет проработавшая в должности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Светлоярской ЦРБ, возглавит эту больницу.

Обе кандидатуры рекомендованы по итогам заседания экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, ранее свои посты оставили бывшие главные врачи Волжской городской больницы №2 и Светлоярской ЦРБ Лев Орлянский и Олег Чернобай.



