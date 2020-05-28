Двум больницам Волгоградской области нашли новых главных врачей

Здравоохранение 28.05.2020 08:36
0
28.05.2020 08:36
В двух медучреждениях Волгоградской области назначили новых главных врачей. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, Ольга Грошевая, работающая с 2016 года заместителем главного врача по клинико-экспертной работе городской больницы №2 Волжского, стала руководителем медицинского учреждения.
Наталья Рысухина, 12 лет проработавшая в должности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Светлоярской ЦРБ, возглавит эту больницу.
Обе кандидатуры рекомендованы по итогам заседания экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, ранее свои посты оставили бывшие главные врачи Волжской городской больницы №2 и Светлоярской ЦРБ Лев Орлянский и Олег Чернобай.
Реклама
Зараженные COVID-19 волгоградцы отказываются от лечения в больнице28.05.2020 15:09
Здравоохранение 28.05.2020 15:09
Сотня за сутки: коронавирус продолжает укладывать в больницы жителей Волгоградской области28.05.2020 11:47
Здравоохранение 28.05.2020 11:47
В Волгоградском облздраве намекнули на возможность снятия ограничений по COVID-1927.05.2020 13:51
Здравоохранение 27.05.2020 13:51
В Волгоградской области коронавирус проник в интернат для пожилых и инвалидов27.05.2020 12:51
Здравоохранение 27.05.2020 12:51
Волгоградская область демонстрирует стабильный рост больных коронавирусом27.05.2020 11:48
Здравоохранение 27.05.2020 11:48
Коронавирус проник в детское отделение Волгоградского онкодиспансера26.05.2020 16:51
Здравоохранение 26.05.2020 16:51
Волгоградцев призвали не лечиться дома от коронавируса26.05.2020 15:20
Здравоохранение 26.05.2020 15:20
В Волгоградской области наступила стабильность с госпитализацией больных COVID-1926.05.2020 15:03
Здравоохранение 26.05.2020 15:03
Коронавирус унес жизнь 87-летнего жителя Волжского26.05.2020 13:21
Здравоохранение 26.05.2020 13:21
В Волгоградской области уже 16 человек умерли от коронавируса26.05.2020 11:44
Здравоохранение 26.05.2020 11:44
Антикоронавирусной плазмой поделились первые шесть переболевших жителей Волгограда26.05.2020 10:33
Здравоохранение 26.05.2020 10:33
Отставка: главврач Светлоярской ЦРБ решил сосредоточиться на хирургии25.05.2020 19:41
Здравоохранение 25.05.2020 19:41
Крупнейшие клиники Волгоградской области сражаются с очагами коронавируса25.05.2020 13:52
Здравоохранение 25.05.2020 13:52
В интернате Волгоградской области коронавирус остановился на 47-ом заболевшем25.05.2020 13:27
Здравоохранение 25.05.2020 13:27
Все стабильно: в Волгоградской области почти 90 новых случаев COVID-201925.05.2020 11:45
Здравоохранение 25.05.2020 11:45
Реклама