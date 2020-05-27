



86 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки, сообщает ИА "Высота 102". По информации правительственного сайта стопкоронавирус.рф, летальных исходов за этот период не зафиксировано. Выписались из стационаров за сутки 56 человек.

Всего в регионе диагноз COVID-19 поставлен уже 2470 жителям, из них 16 человек скончались и 781 выздоровел.

Третий день регион демонстрирует примерно одинаковое число новых заболевших в сутки - 86-89 человек.

Накануне заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов сообщил, что сейчас средняя динамика госпитализации в регионе имеет стабильные показатели.