В Волгоградской области наступила стабильность с госпитализацией больных COVID-2019

Здравоохранение 26.05.2020 15:03
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26.05.2020 15:03
Число поступивших в стационары Волгоградской области и выписанных больных коронавирусом примерно одинаково. Как заявил сегодня на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, средняя динамика госпитализации сейчас имеет стабильные показатели, сообщает ИА "Высота 102".
Ситуация осложняется только при выявлении очагов заболевания. «В таких случаях уровень госпитализации дает пиковую нагрузку на коечный фонд. В общем и целом динамика по госпитализации проходит ровно», - говорит Алимов.
В стационарах Волгоградской области с коронавирусом сейчас лежат 1245 человек, в том числе 58 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 9 больных. 30 пациентов находятся в реанимации. 725 человек выздоровели и отправились по домам. За последние сутки в больницы региона поступили 147 человек, выписаны – 140.
Всего в регионе зарегистрировано 2384 случаев коронавируса. За последние сутки диагноз подтвердился у 88 человек. 16 человек скончались.
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