Коронавирус не сдается: Волгоградская область приближается к 2000 заболевших





82 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области за сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства России стопкоронавирус.рф, всего в регионе уже 1913 заболевших. 13 человек скончались. Новых летальных исходов не зафиксировано.

За сутки выздоровели 36 человек. Всего поправились уже 626 жителей области.



