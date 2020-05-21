Расследования

В Волгограде директора офиса продаж «Билайна» осудили за присвоение выручки

Расследования 21.05.2020 11:12
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21.05.2020 11:12


Два года условно получила директор офиса обслуживания и продаж «Билайна» за присвоение вверенных ей денежных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в Краснооктябрьском районном суде Волгограда, женщина являлась материально-ответственным лицом и имела полномочия по сверке и снятию со всех касс офиса продаж выручки. Однако 22 ноября прошлого года женщину «бес попутал» - у нее, как следует из решения суда, внезапно возник преступный умысел на хищение денег и она забрала 71 тысячу 300 рублей, принадлежащих ПАО «Вымпелком», себе. Женщина признала свою вину, а рассмотрение дела по ходатайству подсудимой проходило в особом порядке. 

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