Заказчиком выступило ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства». В технической документации конкурса было указано, что общая длина расчистки составляет 10,1 км., а длина расчищаемого русла реки – 7,43 км. Работы будут проводиться как с помощью экскаваторов, так и земснарядом. Объем выемки грунта обозначен в объеме 401,39 тыс. куб.м.
Биологический этап реабилитации предусматривает удаление 597 чужеродных (инвазивных) деревьев, расчистка площадей от кустарников и мелколесья, посадка деревьев мелкой флоры в количестве 9113 штук и более 18 тысяч кустарников, водных декоративных растений. Заявлен и гидропосев многолетних луговых трав на площади 40704,4 кв.м., укладка 2885 штук растительных мат в воздушно-водными травянистыми растениями, свыше 3,4 тысячи штук растительных рулонов с травами нижнего луга на берегах (по урезу воды), а также устройство 25 плавучих островов-модулей.
Все работы должны быть выполнены до 15 декабря 2020 года.
По информации региональной администрации, участок Арчеды включен в число первоочередных объектов, нуждающихся в расчистке, из-за высокой антропогенной нагрузки и серьезной деградации: водоток находится в черте города, окружен застройкой, пересекается автотрассами. Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить проточность русла, улучшить качество воды и микроклимат в населенном пункте, защитить берега от обрушения, а также обустроить прибрежную зону парка «Заречный», дизайн-проект благоустройства которого победил во всероссийском конкурсе и завоевал федеральный грант.