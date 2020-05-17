



В июне начнется фактическая расчистка реки Арчеды на территории городского округа-города Фролово. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на сегодняшний день завершены все конкурсные процедуры по определению подрядчика. Согласно данным сайта гоззакупок, победителем аукциона стало ООО «ПЛАСТТРУБМОНТАЖ» (ИНН 3448034047). Волгоградская компания освоит на реабилитации водного объекта 201, 5 миллиона рублей из бюджета Волгоградской области.

Заказчиком выступило ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства». В технической документации конкурса было указано, что общая длина расчистки составляет 10,1 км., а длина расчищаемого русла реки – 7,43 км. Работы будут проводиться как с помощью экскаваторов, так и земснарядом. Объем выемки грунта обозначен в объеме 401,39 тыс. куб.м.

Биологический этап реабилитации предусматривает удаление 597 чужеродных (инвазивных) деревьев, расчистка площадей от кустарников и мелколесья, посадка деревьев мелкой флоры в количестве 9113 штук и более 18 тысяч кустарников, водных декоративных растений. Заявлен и гидропосев многолетних луговых трав на площади 40704,4 кв.м., укладка 2885 штук растительных мат в воздушно-водными травянистыми растениями, свыше 3,4 тысячи штук растительных рулонов с травами нижнего луга на берегах (по урезу воды), а также устройство 25 плавучих островов-модулей.

Все работы должны быть выполнены до 15 декабря 2020 года.

По информации региональной администрации, участок Арчеды включен в число первоочередных объектов, нуждающихся в расчистке, из-за высокой антропогенной нагрузки и серьезной деградации: водоток находится в черте города, окружен застройкой, пересекается автотрассами. Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить проточность русла, улучшить качество воды и микроклимат в населенном пункте, защитить берега от обрушения, а также обустроить прибрежную зону парка «Заречный», дизайн-проект благоустройства которого победил во всероссийском конкурсе и завоевал федеральный грант.



