В Волгоградской области расчистят Яму почти за 100 миллионов рублей

Экология 17.05.2020 09:34
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17.05.2020 09:34
Около 95 миллионов рублей из бюджета Волгоградской области выделено на расчистку реки Яма в Палласовском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», объявлен электронный аукцион, заказчиком работ выступает ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства». Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ до конца 2024 года и расчистить около 7 километров русла водоема в Ромашковском сельском поселении Палласовского района. В технической документации содержатся требования провести подготовительные работы с демонтажем существующей стальной трубы и транспортировкой на базу администрации района, снять растительный слой на месте площадок для складирования расчищаемого грунта с последующим возвращением на место. Исполнитель заказа должен будет использовать земснаряд и экскаваторы для расчистки русла с использованием дамб и землесосных станций перекачки, а после окончания работ высадить тысячи деревьев и кустарников на берегах, где работала техника.
Напомним, только в этом году на расчистку ериков в Волго-Ахтубинской пойме было выделено около 1 миллиарда рублей. Контракт на исполнение работ заключен с ООО «Гринлайт».
Фото из архива ИА "Высота 102".
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