Здравоохранение

Больных все больше: в Волгоградской области COVID-19 выявлен еще у 64 человек

Здравоохранение 07.05.2020 11:54
0
07.05.2020 11:54


За минувшие сутки в Волгоградской области количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 64 человека, новых смертельных случаев нет. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт правительства России стопкоронавирус.рф, таким образом, всего в Волгоградской области на данный момент COVID-19 подтвержден в 711 случаях. Умерло 12 человек и 191 выздоровел.
В оперативном штабе региона уточнили, что сегодня под наблюдением на домашнем карантине остаются 2525 человек. В больницах находятся 989 пациентов,в  том числе 933 взрослых и 56 детей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Здравоохранение
06.05.2020 16:28
Здравоохранение 06.05.2020 16:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.05.2020 11:44
Здравоохранение 06.05.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
06.05.2020 10:39
Здравоохранение 06.05.2020 10:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.05.2020 18:14
Здравоохранение 05.05.2020 18:14
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.05.2020 17:38
Здравоохранение 05.05.2020 17:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.05.2020 11:48
Здравоохранение 05.05.2020 11:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.05.2020 12:02
Здравоохранение 04.05.2020 12:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.05.2020 17:01
Здравоохранение 03.05.2020 17:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.05.2020 15:15
Здравоохранение 03.05.2020 15:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.05.2020 11:41
Здравоохранение 03.05.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.05.2020 12:56
Здравоохранение 02.05.2020 12:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.05.2020 12:48
Здравоохранение 02.05.2020 12:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.05.2020 12:12
Здравоохранение 02.05.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.05.2020 17:00
Здравоохранение 01.05.2020 17:00
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.05.2020 15:17
Здравоохранение 01.05.2020 15:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:45
Владельцу токсичной свалки под Волгоградом пригрозили отзывом лицензииСмотреть фотографии
16:24
Россияне старше 50 лет оказались самыми бесстрашными перед лицом эпидемииСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде вынесли приговор сиделке за кражу денег у пожилого инвалидаСмотреть фотографии
15:35
Экс-руководителю СУ СКР по Волгоградской области предъявлено еще одно обвинениеСмотреть фотографии
15:30
В Волгоградской области готовятся к нашествию комаров и клещейСмотреть фотографии
15:25
В День Победы Котельниково переживает второе рождениеСмотреть фотографии
14:56
Коллектив Волжского трубного завода встречает День Победы!Смотреть фотографии
14:25
Из-за коронавируса волгоградские электрички потеряли больше половины пассажировСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде на совещании оперштаба губернатор высказался о снятии режима самоизоляцииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
Фееричный пролет в Волгограде анонсировали военные летчики (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:43
«Ростелеком» в честь Дня Победы проведет онлайн-турнир «Битва за Кавказ»Смотреть фотографии
12:41
Из коммуналки в квартиру переселила инвалида прокуратура ВолгоградаСмотреть фотографии
12:26
Системообразующими названы 9 предприятий Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:14
Волгоградская епархия просит помочь попавшей в беду регенту храмаСмотреть фотографии
12:14
«Россети Юг» обеспечили надежную работу оборудования Волгоградского геронтологического центраСмотреть фотографии
12:03
Сидите дома: волгоградцам предлагают встретить День Победы у окон и телевизоровСмотреть фотографии
11:54
Больных все больше: в Волгоградской области COVID-19 выявлен еще у 64 человекСмотреть фотографии
11:09
Волгоградец стал миллионером на афере с продажей автоСмотреть фотографии
10:56
В Волжском на День Победы пройдут массовые пробеги и парадыСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде военнослужащего по контракту арестовали за убийствоСмотреть фотографии
09:23
«Если не забыли»: история фотографии времен Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
09:04
Три смерти на мосту: в Волгограде "Мерседес МL" врезался в "КамАЗ"Смотреть фотографииCмотреть видео
08:55
В Волгоградской области замглаву Жирновска подозревают в коррупцииСмотреть фотографии
08:05
Горе луковое: в Волгограде цены на овощи и крупы не могут остановитьсяСмотреть фотографии
07:33
Гигантский портрет Сталина пролетел над ВолгоградомСмотреть фотографии
20:12
Мост через Волжскую ГЭС закроют для тяжелых грузовиковСмотреть фотографии
19:57
Полетят на юг: волгоградцы увидят второй парад аэростатовСмотреть фотографии
19:16
Свыше 1000 волгоградских организаций подали заявления на зарплатную субсидиюСмотреть фотографии
18:31
Решают губернаторы: оглашен план отмены ограничительных мер в РоссииСмотреть фотографии
17:02
«Звоночек уже поступил»: глава чистого от коронавируса района Волгоградской области поделился секретами «обороны» от COVID-19Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 