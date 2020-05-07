



За минувшие сутки в Волгоградской области количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 64 человека, новых смертельных случаев нет. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт правительства России стопкоронавирус.рф, таким образом, всего в Волгоградской области на данный момент COVID-19 подтвержден в 711 случаях. Умерло 12 человек и 191 выздоровел.

В оперативном штабе региона уточнили, что сегодня под наблюдением на домашнем карантине остаются 2525 человек. В больницах находятся 989 пациентов,в том числе 933 взрослых и 56 детей.