В Волгоградской области у полицейского нашли коронавирус

Здравоохранение 01.05.2020 17:00
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01.05.2020 17:00
Первый случай заражения коронавирусом сотрудника полиции зафиксирован в Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102» от источника в комитете здравоохранения региона, старший оперуполномоченный ОМВД по Светлоярскому району госпитализирован в инфекционную больницу №1 Волгограда. Правоохранитель недавно приехал из Узбекистана, где находился по личным делам. По возвращении у него диагностировали COVID-2019.
Еще один полицейский с подозрением на коронавирус помещен в Медицинский центр водников, перепрофилированный под инфекционный госпиталь. Известно, что оперуполномоченный ОМВД по Николаевскому району контактировал с больным коронавирусом.
По сведениям информагентства, больной коронавирусом страж порядка из Светлоярского района лежит в одной палате с мужчиной, который два дня назад сбежал из стационара. 51-летнего жителя Новоаннинского района, который хотел отправиться на заработки в Москву, быстро поймали в Волгограде сотрудники прокуратуры и полиции. Беглец пояснил, что ему надо кормить семью, у которой закончились деньги. После данного инцидента облздрав обратился в Росгвардию с просьбой обеспечить патрулирование территорий инфекционных стационаров.
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