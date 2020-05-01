Экономика

Волгоградскому бизнесу: пострадавшим от COVID-19 дадут субсидии

Экономика 01.05.2020 13:54
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01.05.2020 13:54


Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по Волгоградской области, заявление на получение субсидий от государства с сегодняшнего дня могут подать организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших из-за пандемии – отраслях.
Для этого необходимо направить заявление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица (личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя) или по почте.
В ФНС поясняют, что субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на размер МРОТ (12 130 рублей). При этом, по данным ФНС, при расчете субсидии для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.
По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней налоговый орган вынесет решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия). В налоговой службе уточняют, что уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе с указанием причины будет направлено заявителю тем же способом, каким было подано заявление.
Узнать о том, кому положены субсидии, в каком размере и как их получить, можно узнать на сайте ФНС России в специальном сервисе (ссылка здесь).

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