Зараженных коронавирусом в Волгоградской области стало еще больше

Здравоохранение 13.04.2020 11:50
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13.04.2020 11:50
6 новых заболевших коронавирусной инфекцией выявлены в Волгоградской области за прошедшие сутки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный портал федерального правительства стопкоронавирус.рф. Это пять взрослых и один ребенок. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 44 человек. Это жители Волгограда, Волжского, Михайловки, Иловлинского, Светлоярского, Урюпинского ,Палласовского, Клетского , Старополтавского районов.
В оперативном штабе уточнили, что среди новых заболевших 12-летний ребенок, есть и двое взрослых 68 и 78 лет. Остальные 1991 и 1994 годов рождения. Это жители Волгограда, Волжского, Городищенского и Старополтавского районов.
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