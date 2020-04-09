Здравоохранение 09.04.2020 16:15
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09.04.2020 16:15
Развернутые за 2,5 недели инфекционные койки в Волгоградском областном госпитале ветеранов войн готовы к принятию пациентов с подозрением на коронавирус. Данный стационар предназначен, в первую очередь для пожилых граждан. Проделанную в медучреждении работу сегодня в ходе выездного совещания оценил губернатор Андрей Бочаров.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, инфекционный госпиталь рассчитан на 334 койки, в том числе 6 реанимационных – с аппаратами ИВЛ. Помещения разделены на зоны, потоки пациентов разведены, организованы специальные шлюзы для предотвращения распространения инфекции. При госпитализации одежду пациента отправляют на дизинфекцию. Главе региона продемонстрировали комплект мужской клетчатой пижамы синего цвета, предназначенной для больных.
В Волгоградской области на сегодняшний день дополнительно создано более 1000 койкомест: помимо основных областных инфекционных больниц (взрослой и детской) в Волгограде перепрофилирована часть других медучреждений. Сейчас эта работа продолжается, в том числе, в Волжском, Камышине, Урюпинске и Михайловке. Всего в больницах региона в ближайшее время должно быть подготовлено не менее 1760 мест. Также идет подготовка к строительству инфекционной больницы в Волжском на 60 боксированных мест — ее власти намерены возвести в кратчайшие сроки.
По данным оперштаба Волгоградской области, по состоянию на 9 апреля в регионе зафиксировано 27 случаев заболевания коронавирусом, 5 человек уже выписаны.
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