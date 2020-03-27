Жители Волгоградской области ждут массовой проверки на коронавирус

Здравоохранение 27.03.2020 16:10
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27.03.2020 16:10
Волгоградцы все чаще задают один и тот же вопрос в редакцию ИА «Высота 102» - почему в регионе не проводят массовое обследование населения на наличие коронавируса? «Мои знакомые прилетели недавно с отдыха из Вьетнама, сейчас они на карантине. Но у них не брали анализ на коронавирус. Почему? Ведь они вернулись из-за границы», - рассказывает один из читателей. Другой читатель просто хочет убедиться, что он не болен. «Работаю водителем маршрутки, конечно, переживаю за себя. Готов даже заплатить за тест, но куда не звоню – нигде такие анализы не делают», - делится мужчина. "В США массово проверяют граждан на наличие коронавируса. Поэтому у них статистика такая большая по заболевшим. У нас массовой проверки населения почему-то не проводят. Но ведь наверняка, с нами рядом живут инфицированные, или мы кого-то заражаем, не зная про это!", - переживает еще одна читательница.
Эти вопросы мы адресовали руководителю управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольге Зубаревой. Как рассказали в ведомстве, на сегодняшний день в регионе обследовано на новую коронавирусную инфекцию 1714 человек. «В настоящее время исследования для определения коронавируса нового типа в Волгоградской области проводят две лаборатории – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» и ГУЗ «КДП №2», которое проводит исследование материала от граждан, вернувшихся из-за рубежа, без признаков ОРВИ. В настоящее время решается вопрос о возможности сдачи теста на новую инфекцию для всех желающих», - пояснили в ведомстве.
Между тем, на сегодняшнем брифинге Ольга Зубарева рассказала, что рассматривается возможность открытия еще одной лаборатории для исследования на коронавирус на базе сети клиник «Диалайн». «Мощности и оборудование клиники позволяют приступить к такой работе. Осталось решить вопрос с подготовкой медперсонала», - сказала Ольга Зубарева.
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