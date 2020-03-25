Для двух инфекционных больниц Волгограда закупают аппараты ИВЛ

Здравоохранение 25.03.2020 14:45
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25.03.2020 14:45
Дополнительно аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) закупаются для двух инфекционных больниц в Волгограде, определенных для граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Как сообщил сегодня журналистам заместитель начальника комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, в настоящее время на стадии заключения находятся контракты на покупку 58 аппаратов ИВЛ, которые поступят в инфекционную больницу №1 и детскую инфекционную больницу. Стоимость одного такого аппарата составляет от 1,5 млн рублей.
Указанные инфекционные стационары рассчитаны на 392 койки, из которых 12 - реанимационные. Пока в реанимационных мероприятиях никто не нуждался.
Всего в Волгоградской области на тысячу реанимационных коек приходится около 700 аппаратов ИВЛ. Алимов отметил, что такое количество соответствует нормативам.
В настоящее время в инфекционных боксах этих двух стационаров находятся с подозрением на коронавирусную инфекцию 20 взрослых и 4 детей. У одного человека коронавирус подтвержден, о чем сообщалось ранее. Алимов отметил, что заболевшая проявила высокую социальную ответственность, строго соблюдала все рекомендации, что позволило погасить очаг заболевания внутри её семьи. Муж и ребенок этой женщины находятся на карантине. Ранее сообщалось, что коронавирус у них не выявлен.
На самоизоляции на дому в Волгоградской области остаются 866 человек.
С сегодняшнего дня в Волгограде тесты на коронавирусную инфекцию стала делать и лаборатория ГУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника №2". Порядка 60 материалов для исследования уже поступило в это учреждение. Каждый тест, по словам Алимова, делается порядка 6 часов - столько времени длится реакция. С учетом сегодняшней эпидемиологической ситуации для лаборатории заказано 500 экспресс-тестов в неделю. С учетом необходимости этот объем будет увеличен, отметил Алимов.
Как сообщало информагентство, ранее исследования на коронавирусную инфекцию в Волгограде проводили только две лаборатории, подведомственные Роспотребнадзору.
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