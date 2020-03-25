Здравоохранение

Для двух инфекционных больниц Волгограда закупают аппараты ИВЛ

Здравоохранение 25.03.2020 14:45
0
25.03.2020 14:45


Дополнительно аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) закупаются для двух инфекционных больниц в Волгограде, определенных для граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Как сообщил сегодня журналистам заместитель начальника комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, в настоящее время на стадии заключения находятся контракты на покупку 58 аппаратов ИВЛ, которые поступят в инфекционную больницу №1 и детскую инфекционную больницу. Стоимость одного такого аппарата составляет от 1,5 млн рублей. 
Указанные инфекционные стационары рассчитаны на 392 койки, из которых 12 - реанимационные. Пока в реанимационных мероприятиях никто не нуждался.
Всего в Волгоградской области на тысячу реанимационных коек приходится около 700 аппаратов ИВЛ. Алимов отметил, что такое количество соответствует нормативам.

В настоящее время в инфекционных боксах этих двух стационаров находятся с подозрением на коронавирусную инфекцию 20 взрослых и 4 детей. У одного человека коронавирус подтвержден, о чем сообщалось ранее. Алимов отметил, что заболевшая проявила высокую социальную ответственность, строго соблюдала все рекомендации, что позволило погасить очаг заболевания внутри её семьи. Муж и ребенок этой женщины находятся на карантине. Ранее сообщалось, что коронавирус у них не выявлен.
На самоизоляции на дому в Волгоградской области остаются 866 человек. 
С сегодняшнего дня в Волгограде тесты на коронавирусную инфекцию стала делать и лаборатория ГУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника №2". Порядка 60 материалов для исследования уже поступило в это учреждение. Каждый тест, по словам Алимова, делается порядка 6 часов - столько времени длится реакция. С учетом сегодняшней эпидемиологической ситуации для лаборатории заказано 500 экспресс-тестов в неделю. С учетом необходимости этот объем будет увеличен, отметил Алимов.
Как сообщало информагентство, ранее исследования на коронавирусную инфекцию в Волгограде проводили только две лаборатории, подведомственные Роспотребнадзору. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Здравоохранение
25.03.2020 13:32
Здравоохранение 25.03.2020 13:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2020 10:46
Здравоохранение 25.03.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
24.03.2020 17:34
Здравоохранение 24.03.2020 17:34
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
24.03.2020 09:49
Здравоохранение 24.03.2020 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
23.03.2020 08:48
Здравоохранение 23.03.2020 08:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.03.2020 17:08
Здравоохранение 22.03.2020 17:08
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.03.2020 20:52
Здравоохранение 21.03.2020 20:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.03.2020 17:35
Здравоохранение 21.03.2020 17:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.03.2020 16:00
Здравоохранение 20.03.2020 16:00
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.03.2020 11:47
Здравоохранение 20.03.2020 11:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.03.2020 11:31
Здравоохранение 20.03.2020 11:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.03.2020 11:05
Здравоохранение 19.03.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.03.2020 10:05
Здравоохранение 19.03.2020 10:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.03.2020 13:50
Здравоохранение 17.03.2020 13:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.03.2020 10:38
Здравоохранение 17.03.2020 10:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:03
В Волгограде огласили приговор похитителю автомагнитолСмотреть фотографии
17:33
Владимир Путин отправил россиян на недельный отдых из-за коронавирусаСмотреть фотографии
17:33
Юрий Марамыгин — работникам культуры: вдохновения и творческой энергииСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде убийцу полицейского взяли под арестСмотреть фотографииCмотреть видео
14:56
В Волгограде с почестями похоронили убитого рецидивистом полицейскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде обезвредили авиабомбу времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
14:45
Для двух инфекционных больниц Волгограда закупают аппараты ИВЛСмотреть фотографии
14:19
Владимир Путин обратится к нации с обращением в связи с ситуацией по коронавирусуСмотреть фотографии
14:12
Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесуСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде сотовый оператор торговал данными о разговорах абонентовСмотреть фотографии
13:32
В Волгограде эпидемиологи закупают тест-системы для выявления впервые убившего человека хантавирусаСмотреть фотографии
13:29
Сбербанк в Волгограде профинансировал строительство жилого комплекса «Urbn10» с применением эскроуСмотреть фотографии
13:13
Дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области передано в судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:38
Свыше 300 звонков поступило на горячую линию Сбербанка по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусомСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде прощаются с убитым на посту УБЭП полицейскимСмотреть фотографии
11:02
Мэр Волгограда возглавил городской штаб по борьбе с пандемиейСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде развернут госпиталь для прибывающих из-за рубежа потенциальных носителей коронавирусаСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде ужесточают правила быта в студенческих общежитияхСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом женщина на «Ладе» протаранила «Лексус»Смотреть фотографии
09:47
В Волгограде футбольное поле «Зенита» восстановят при помощи имплантовСмотреть фотографии
09:44
Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тарифСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде полицейский спецназ эффектно повязал наркоторговцевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
В Волгоградской области ширится армия безработныхСмотреть фотографии
08:27
Волгоградский филиал Россельхозбанка увеличивает объемы кредитования АПКСмотреть фотографии
21:32
Санатории в регионах России переоборудуют для приема больных коронавирусомСмотреть фотографии
20:31
Раннее весеннее половодье в Волгоградской области грозит засухой в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
19:05
«Россети» взяли под особый контроль надёжность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов РоссииСмотреть фотографии
17:52
В колониях Волгоградской области отменили свиданияСмотреть фотографии
16:30
Ай да Пушкин!: Волгоград заполонили тематические билборды к заветному днюСмотреть фотографии
15:51
Почти 500: в России за сутки зафиксировано 57 новых случаев коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 