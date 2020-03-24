Здравоохранение

В Волгограде выявлен первый случай заражения коронавирусом

Здравоохранение 24.03.2020 13:18
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24.03.2020 13:18


У вернувшейся из поездки в ОАЭ жительницы Волгограда выявлен коронавирус, сообщает ИА "Высота 102".  По информации областного оперштаба, состояние заболевшей, которая была госпитализирована 19 марта, удовлетворительное. Женщина сейчас находится под наблюдением медиков в инфекционной больнице №1. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева рассказала, что волгоградка прилетела домой 15 марта рейсом "Москва-Волгоград" вместе с сыном и мужем. Они также обследованы, вируса не обнаружено. По словам главного санитарного врача региона, областными профильными службами под медицинское наблюдение взяты все пассажиры авиарейса, являющиеся жителями Волгограда - это 42 человека. По пассажирам из других регионов отправлена информация в территориальные управления Роспотребнадзора. "Экстраординарного ничего не произошло. В целом ситуация под контролем", - отметила Ольга Зубарева.
По последним данным, на сегодняшний день в Волгоградской области на коронавирус обследованы 1140 человек, 23 человека находятся под наблюдением в стационаре.

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