В Волгограде выявлен первый случай заражения коронавирусом

Здравоохранение 24.03.2020 13:18
0
24.03.2020 13:18
У вернувшейся из поездки в ОАЭ жительницы Волгограда выявлен коронавирус, сообщает ИА "Высота 102". По информации областного оперштаба, состояние заболевшей, которая была госпитализирована 19 марта, удовлетворительное. Женщина сейчас находится под наблюдением медиков в инфекционной больнице №1. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева рассказала, что волгоградка прилетела домой 15 марта рейсом "Москва-Волгоград" вместе с сыном и мужем. Они также обследованы, вируса не обнаружено. По словам главного санитарного врача региона, областными профильными службами под медицинское наблюдение взяты все пассажиры авиарейса, являющиеся жителями Волгограда - это 42 человека. По пассажирам из других регионов отправлена информация в территориальные управления Роспотребнадзора. "Экстраординарного ничего не произошло. В целом ситуация под контролем", - отметила Ольга Зубарева.
По последним данным, на сегодняшний день в Волгоградской области на коронавирус обследованы 1140 человек, 23 человека находятся под наблюдением в стационаре.
Реклама
Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области активно участвует в проекте «Бережливая поликлиника»24.03.2020 09:49
Здравоохранение 24.03.2020 09:49
Под Волгоградом для сельского врача построят офис за 15 миллионов23.03.2020 08:48
Здравоохранение 23.03.2020 08:48
61 случай за 1 день: в России появились новые заболевшие коронавирусом22.03.2020 17:08
Здравоохранение 22.03.2020 17:08
Первые больные коронавирусом выявлены в ЮФО21.03.2020 20:52
Здравоохранение 21.03.2020 20:52
В Волгоградской области увеличилось количество самоизолированных из-за подозрения на коронавирус21.03.2020 17:35
Здравоохранение 21.03.2020 17:35
Волгоградцы нашли новое средство защиты от коронавируса за 10 рублей20.03.2020 16:00
Здравоохранение 20.03.2020 16:00
Волгоградским врачам добавят денег за лечение больных с коронавирусом20.03.2020 11:47
Здравоохранение 20.03.2020 11:47
В волгоградских больницах могут развернуть более 1,5 тыс мест из-за коронавируса20.03.2020 11:31
Здравоохранение 20.03.2020 11:31
Облздрав Волгоградской области понудили ежемесячно закупать лекарства для инвалида на 100 тысяч рублей19.03.2020 11:05
Здравоохранение 19.03.2020 11:05
В Волгограде все спокойно: на брифинге по коронавирусу прояснили ситуацию19.03.2020 10:05
Здравоохранение 19.03.2020 10:05
В Волгоградской области карантин действует в 10 школах и одном детском саду17.03.2020 13:50
Здравоохранение 17.03.2020 13:50
Волгоградскую скорую помощь возглавил новый главный врач17.03.2020 10:38
Здравоохранение 17.03.2020 10:38
В Волгоградской области проанализируют причины смерти от гриппа17.03.2020 10:33
Здравоохранение 17.03.2020 10:33
В ГУП "Волгофарм" нашли замену пропавшим медицинским маскам16.03.2020 16:35
Здравоохранение 16.03.2020 16:35
В больницах Волгоградской области ввели ограничения из-за коронавируса16.03.2020 09:16
Здравоохранение 16.03.2020 09:16
Реклама