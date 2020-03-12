Коронавирус в Волгоград рейсом «Аэрофлота» из Москвы могла завезти гражданка Кореи

Здравоохранение 12.03.2020 14:02
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12.03.2020 14:02
Коронавирус подозревают у гражданки Кореи, прилетевшей в Волгоград из Москвы рейсом авиакомпании «Аэрофлот» 2 марта . Как сообщает ИА «Высота 102», из Роспотребнадзора Волгоградской области поступили звонки на телефонные номера пассажиров рейса. По утверждению граждан, их известили, что они летели вместе с потенциально опасным в плане заражения коронавирусом человеком, кроме того, представители надзорного ведомства пытались узнать у клиентов «Аэрофлота» персональные данные, чтобы поставить их на учет. Получить оперативный комментарий в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области не удалось. «Пишите официальный запрос. Специалисты все на выезде», - заявили в приемной главного государственного санитарного врача региона.
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