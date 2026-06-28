Мало кто из любителей рыбалки знает, когда на Средней и Нижней Волге рыболовство приобрело промышленные масштабы. Что ловили в водах великой русской реки со второй половины XVI века и когда на Руси появились первые указы по сохранению водных ресурсов? Какой рыбой удивляли иностранцев? Волгоградский областной краеведческий музей рассказал о рыбном промысле на Волге, а также редком экземпляре книги о рыболовстве, которая хранится в фондах музея.

История праздника

Всемирный день рыболовства отмечается в России 27 июня с 1985 года. Этот праздник отмечают не только работники рыбной отрасли, но и все те, кто просто любит посидеть с удочкой на берегу. Испокон веков таких людей было очень много. Рыбалка была не просто профессией или хобби, но и способом прокормить себя и свою семью. Однако это праздник именно не рыбаков, а рыболовов, которые добывают водные биоресурсы в промышленных целях и масштабах.

Официально поздравлять тех, кто связан с рыбным промыслом и рыбной промышленностью, сотрудников рыбной инспекции и учебных заведений водного хозяйства, было решено в июне 1984 года в Риме, где проходила международная конференция по регулированию и развитию рыболовства.

Масштаб и низкие цены

– Широкомасштабное рыболовство на Средней и Нижней Волге началось во второй половине XVI – начале XVII веков. Волга – от устья Камы до Каспия считалась основным поставщиком рыбы в стране, причем особенно ценных сортов: осетров, белуг, белорыбицы и стерляди. Размах рыболовства и низкие цены на рыбу удивляли современников и особенно иностранцев, – рассказывают сотрудники музея. - Центрами рыболовецких промыслов были рыбные дворы, на них производилась обработка, получение полуфабрикатов и готовых продуктов, хранение и подготовка к продаже и перевозки. В XVII веке на Волге сложился один из крупнейших центров снабжения России наиболее ценными породами рыб.

Царицын традиционно конкурировал в вопросах рыбной торговли с Астраханью. Но были времена, когда наш город считался рыбной столицей России.





– В прежние времена цены на рыбные товары регулировались преимущественно астраханским рынком. С проложением же рельсового пути из Царицына до Грязей регулятором этим является город Царицын. Москва, Тула, Орёл, Смоленск и все остальные рынки внутренних и западных губерний России внимательно прислушиваются к биению пульса царицынского рынка. Все более или менее солидные рыбопромышленики имеют здесь свои конторы и склады. От большего или меньшего скопления товаров на этих складах зависят цены прочих рынков, – такое описание рыбной торговли в городе приводит портал Царицын.рф.

Цена на свежую рыбу, особенно в зимнее время, в то время зависела от провозной платы из Астрахани до Царицына. Царицынский рынок, как отмечается, спекулирует, преимущественно, на свежей рыбе, такой как осётр, белуга, стерлядь и судак.

– Тысячи пудов этого товара ежедневно взвешиваются на городских весах, тут же запаковываются в корзины и перевозятся на платформу Грязе-Царицынской железной дороги. Но несравненно крупнее производятся операции на складах. Рыбные конторы товары свои, преимущественно солёные, продают полными вагонами; свежие же большей частью отправляют сами в Москву, Тулу, Орёл и другие города. В настоящее время, по случаю приближения Масленицы, а также усиленного требования из Москвы, деятельность рыбных торговцев особенно оживлена. Спрос на свежие товары идёт по нарастающей. Цены стоят крепко, – такие исторические зарисовки приводит Царицын.рф.

Первые запреты

Долгое время добычу водных ресурсов никак не регулировали. Однако из-за слишком интенсивного лова государство постепенно стало вводить правила для рыболовства.

– При Петре I появились первые указы, направленные на сохранение рыбных ресурсов. В 1968 году вышел запрет на вылов мелкой сельди, в 1704 году запретили ловить на некоторые снасти, которые мешали рыбе проходить на нерест. В последующее время контроль над осуществлением рыбной ловли усиливался, устанавливались запретные сроки (например, на лов во время нереста), ограничивалось использование определенных орудий лова, а в XIX веке появились специальные надзорные органы, – рассказали в областном краеведческом музее.

В 1902 году в Санкт-Петербурге состоятся Международный Конгресс по рыболовству и рыбоводству, на котором обсуждались проблемы рыболовства и его нужд с научных, технических, хозяйственных, промысловых и торговых аспектов.





– Для представления интересов развития рыбной промышленности нашего государства был выделен отдельный, VI-й Русский отдел. По итогам заседания конгресса, ограниченным тиражом, вышла книга «Международный Конгресс по рыболовству и рыбоводству 1902 г. в С.-Петербурге», в частности - Часть 2 «Протоколы заседаний и доклады VI-го Русского Отдела Конгресса» под редакцией генерального секретаря конгресса Н.А. Бородина – ученого-ихтиолога, внесшего огромный вклад в развитие отечественного рыболовства, и при участии секретаря В.В. Скидана, – сообщили в музее.

Редкий экземпляр этой книги в настоящее время хранится в фондах Волгоградского областного краеведческого музея.

Фото: архив V102.RU / сайт Царицын.рф / Волгоградский областной краеведческий музей