От Сталинграда - до Великой Победы

В Волгограде на могиле защитников Сталинграда закрасили «бесстыдство»

От Сталинграда - до Великой Победы 09.03.2020 14:05
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09.03.2020 14:05


Строители замели следы некачественного ремонта памятника воинам Богунского полка в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», облупившуюся краску и штукатурку обновили – монумент снова выглядит как три месяца назад на торжественном открытии. Повторные работы на объекте культурного наследия выполнила за свой счет по гарантии подрядная организация - ООО «СМУ 44».

Обновленный памятник представили волгоградцам на митинге 20 ноября, приуроченном к 77-ой годовщине начала контрнаступления под Сталинградом. Долгие годы братская могила находилась в запущенном состоянии и разрушалась на глазах. Однако выполненного ремонта хватило ненадолго. В конце февраля стало заметно, как облезает краска и «шубой» отходит штукатурный слой. 

В братской могиле захоронены воины 253-го Таращанского, 61-го Богунского, 10-го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии имени Героя Гражданской войны Николая Щорса, которые принимали участие в боях за Сталинград.
Председатель совета реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Валерий Котельников раскритиковал ремонт памятника, отметив, что он был выполнен на скорую руку. Вместо реставрации, которая бы потребовала щепетильного подхода и длительного времени, чиновники администрации области, по словам общественника, согласовали проведение ремонта в целях поддержания монумента в эксплуатационном состоянии.

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