



В связи с временной приостановкой движения по Крымскому мосту после ночной атаки в ночь на 17 ноября поезда «Таврия», следующие в Крым, прибывают с опозданием. Согласно информации, опубликованной ИА «Живая Кубань», задержки составляют от двух с половиной до четырёх часов.

Наибольшее отставание от графика зафиксировано у двух составов, отправившихся 15 ноября. Поезд № 007/008 сообщением Санкт-Петербург – Керчь и поезд № 092/091 Москва – Керчь задерживаются на четыре часа.

Ещё два поезда, отправившиеся 16 ноября, также следуют с опозданием. Состав № 27/28 Москва — Керчь задерживается на два с половиной часа, а поезд № 315/316 Адлер – Керчь – на три с половиной часа. В пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» СМИ сообщили, что пассажирам поездов с задержкой более четырёх часов будет предоставлена вода и питание. За помощью в пути можно обращаться к начальнику поезда или проводникам.

Напомним, 16 ноября Крымский мост уже подвергался атаке, после чего проезд автомобилей временно возобновляли в реверсивном режиме, однако ночью ограничения ввели повторно.