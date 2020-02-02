Традициям верны: нефтяники почтили память защитников Сталинграда

От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2020 16:05
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02.02.2020 16:05
Сегодня делегация организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области в составе более 200 человек приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 77-ой годовщине разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.
Традиционно нефтяники почтили память защитников Сталинграда, возложив венки и цветы к Вечному огню на Аллее Героев, в зале Воинской славы на Мамаевом кургане и на Воинском мемориальном кладбище.
Николай Николаев, вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК» отметил: «Именно здесь, в Сталинграде, в далекие и страшные военные годы решилась судьба не только России, но и всего человечества. Произошел переломный момент, который впоследствии привел нашу страну к Великой Победе. Мы гордимся нашей прославленной и героической землей! Низкий поклон вам, ветераны войны, защитники Сталинграда!»
По традиции, накануне праздника на каждом из предприятий сотрудники компании с привлечением молодых специалистов окружили заботой и вниманием своих ветеранов-бывших сотрудников, участников Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны, вручили им цветы и подарки.
На фото: Н.В. Становская, ветеран нефтяной отрасли, участница движения аэростатного ограждения в дни Сталинградской битвы.
На фото: Г.И.Ястребова, дитя военного Сталинграда, ветеран ООО «РИТЭК».
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