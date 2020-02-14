От Сталинграда - до Великой Победы

В Волжском ветераны боевых действий поддержали участников патриотической игры «Сталинградец»

От Сталинграда - до Великой Победы 14.02.2020 18:55
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14.02.2020 18:55



Сегодня в средней школе № 15 в Волжском прошла военно-патриотическая игра «Сталинградец». Как сообщает ИА «Высота 102», почетными гостями мероприятия стали ветеран боевых действий, инспектор объединенного стратегического командования Минобороны по ЮВО генерал-майор Юрий Фетисов, директор Волгоградского регионального общественного фонда Ветеранов и сотрудников подразделений специального назначения и спецслужб органов государственной безопасности «Вымпел-Содействие» Анатолий Ширяев, начальник штаба реготделения  «Юнармии» Денис Харитонов,  начальник штаба местного отделения «Юнармии» Владимир Садыков. 

В ходе игры дети пели военные песни, читали стихи, проходили полосу препятствий, отвечали на вопросы об исторических фактах. Этапов игры было 7: «волгоградский десант», «военно-полевой госпиталь», «военные корреспонденты», «проспект Сталинградская Слава», «площадь героев Сталинградской битвы», «стихи,опаленные войной», «на привале». Судейскую коллегию возглавили офицеры 187 межвидового  учебного центра военной части 73420. 
В завершение игры выступили юнармейцы отряда имени С.П.Лысенко с показательными  выступлениями по рукопашному бою. Всего в военно-патриотической игре «Сталинградец», по данным организаторов, приняли участие около 100 человек. 

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