От Сталинграда - до Великой Победы 05.03.2020 11:42
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05.03.2020 11:42
Последние штрихи по благоустройству остались на объекте реконструкции монумента "Родина- мать зовет!" и прилегающей территории. Как заявил сегодня на пресс-конференции директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, открытие монумента запланировано на апрель, сообщает ИА "Высота 102". Участие в торжественных мероприятиях, как ожидают в музее-заповеднике, примет министр культуры России Ольга Любимова.
Большая часть газона на склонах, прилегающих к памятнику, уже уложена. В 2019 году, напомним, впервые обновили и главную скульптуру Мамаева кургана.
Также Алексей Дементьев рассказал, что в текущем году отреставрируют и мемориальные плиты над могилой маршала Василия Чуйкова, расположенную на Мамаевом кургане. На неудовлетворительное состояние мемориала публично жаловались родственники дважды Героя Советского союза. Объект и раньше состоял в плане-графике ремонтно-реставрационных работ, однако из-за широкого общественного резонанса обновить надгробие решили раньше срока. Работы будут проведены до конца июня текущего года.
Справка. Статуя "Родина-мать зовет" является главной скульптурой памятника - ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Общая высота "Родины - матери" с подземной частью постамента и до кончика меча - 102 метра, высота фигуры - 52 метра, длина меча - 29 метров. Общий вес монумента составляет более 7500 тонн, вес меча - 14,3 тонны. Реставрация монумента проводится впервые за 50 лет.
Согласно завещанию, легендарный командующий 62-й армии Василий Иванович Чуйков похоронен на Мамаевом кургане у подножия монумента "Родина-мать зовет", рядом с воинами своей армии, погибшими в Сталинградской битве. Армия под командованием В. И. Чуйкова прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда в уличных боях в полностью разрушенном городе, сражаясь на изолированных плацдармах, на берегу широкой Волги.
Его могила оформлена черными гранитными плитами, на которых написано: "Дважды Герой Советского Союза. Маршал Советского Союза. Чуйков Василий Иванович (12.II.1900-18.III.1982). Вечная слава!".
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