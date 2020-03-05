









Последние штрихи по благоустройству остались на объекте реконструкции монумента "Родина- мать зовет!" и прилегающей территории. Как заявил сегодня на пресс-конференции директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, открытие монумента запланировано на апрель, сообщает ИА "Высота 102". Участие в торжественных мероприятиях, как ожидают в музее-заповеднике, примет министр культуры России Ольга Любимова.

Большая часть газона на склонах, прилегающих к памятнику, уже уложена. В 2019 году, напомним, впервые обновили и главную скульптуру Мамаева кургана.

Также Алексей Дементьев рассказал, что в текущем году отреставрируют и мемориальные плиты над могилой маршала Василия Чуйкова, расположенную на Мамаевом кургане. На неудовлетворительное состояние мемориала публично жаловались родственники дважды Героя Советского союза. Объект и раньше состоял в плане-графике ремонтно-реставрационных работ, однако из-за широкого общественного резонанса обновить надгробие решили раньше срока. Работы будут проведены до конца июня текущего года.