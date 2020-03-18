Фронтовику-сталинградцу Владимиру Турову - 100 лет





Сегодня - 100 лет Владимиру Семеновичу Турову, - участнику Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны, президенту клуба "Сталинград", герою многих публикаций ИА "Высота 102". Вот что писал о нем французский журнал "LE Figaro": "Для полковника Турова, ветерана Второй мировой войны и для большинства ветеранов все ясно. Очень ясно. Волгоград - ничто, существует только Сталинград. В военной форме, он проходит перед гигантской статуей "Матери-Родины", установленной на вершине памятника павшим на Мамаевом кургане. Там покоятся останки тысяч бойцов Сталинградской битвы, которая стала поворотом в войне. Он хочет, чтобы был услышан его голос, отданный на возрождение памяти. "Я хочу этого для них, объясняет он перед алтарем, посвященным павшим солдатам. Для них и для молодежи этого города, которая не должна забывать прошлое. Нельзя выбросить целые части нашей жизни"…

Он закончил Буйнакское военно-пехотное училище в июле 1941 года в звании лейтенанта. Был направлен на Западный фронт, оборонял Тулу, Москву, несколько раз был тяжело ранен. В августе 1942 года прибыл в Сталинград, который защищал на северных рубежах обороны в составе сибирской 315-й стрелковой дивизии. После Сталинграда воевал на Северо-Кавказском фронте, освобождал Белоруссию, Украину, а День Победы встретил в городе Гиндебурге в Германии. Два ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орден Красной Звезды, медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За Победу над Германией" и многие другие украшают грудь полковника Турова.

Все годы после войны он ведет огромнейшую работу в школах, гимназиях, средних и высших учебных заведениях по патриотическому воспитанию молодежи, создает в учебных заведениях клубы с гордым названием "Сталинград" и является его президентом. Он всегда повторял, что купить патриотизм нельзя, очень важно говорить правду о прошлом нашей Родины, о героических свершениях наших народов великой страны. И что дети, внуки и правнуки должны знать и гордиться своей историей.















