От Сталинграда - до Великой Победы

Фронтовику-сталинградцу Владимиру Турову - 100 лет

От Сталинграда - до Великой Победы 18.03.2020 09:08
0
18.03.2020 09:08


Сегодня - 100 лет Владимиру Семеновичу Турову, - участнику Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны, президенту клуба "Сталинград", герою многих публикаций ИА "Высота 102". Вот что писал о нем французский журнал "LE Figaro": "Для полковника Турова, ветерана Второй мировой войны и для большинства ветеранов все ясно. Очень ясно. Волгоград - ничто, существует только Сталинград. В военной форме, он проходит перед гигантской статуей "Матери-Родины", установленной на вершине памятника павшим на Мамаевом кургане. Там покоятся останки тысяч бойцов Сталинградской битвы, которая стала поворотом в войне. Он хочет, чтобы был услышан его голос, отданный на возрождение памяти. "Я хочу этого для них, объясняет он перед алтарем, посвященным павшим солдатам. Для них и для молодежи этого города, которая не должна забывать прошлое. Нельзя выбросить целые части нашей жизни"…
Он закончил Буйнакское военно-пехотное училище в июле 1941 года в звании лейтенанта. Был направлен на Западный фронт, оборонял Тулу, Москву, несколько раз был тяжело ранен. В августе 1942 года прибыл в Сталинград, который защищал на северных рубежах обороны в составе сибирской 315-й стрелковой дивизии. После Сталинграда воевал на Северо-Кавказском фронте, освобождал Белоруссию, Украину, а День Победы встретил в городе Гиндебурге в Германии. Два ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орден Красной Звезды, медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За Победу над Германией" и многие другие украшают грудь полковника Турова. 
Все годы после войны он ведет огромнейшую работу в школах, гимназиях, средних и высших учебных заведениях по патриотическому воспитанию молодежи, создает в учебных заведениях клубы с гордым названием "Сталинград" и является его президентом. Он всегда повторял, что купить патриотизм нельзя, очень важно говорить правду о прошлом нашей Родины, о героических свершениях наших народов великой страны. И что дети,  внуки и правнуки должны знать и гордиться своей историей. 




Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
От Сталинграда - до Великой Победы
18.03.2020 11:11
От Сталинграда - до Великой Победы 18.03.2020 11:11
Комментарии

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
12.03.2020 12:54
От Сталинграда - до Великой Победы 12.03.2020 12:54
Комментарии

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.03.2020 14:05
От Сталинграда - до Великой Победы 09.03.2020 14:05
Комментарии

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.03.2020 09:16
От Сталинграда - до Великой Победы 08.03.2020 09:16
Комментарии

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
05.03.2020 11:42
От Сталинграда - до Великой Победы 05.03.2020 11:42
Комментарии

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
14.02.2020 18:55
От Сталинграда - до Великой Победы 14.02.2020 18:55
Комментарии

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
12.02.2020 15:17
От Сталинграда - до Великой Победы 12.02.2020 15:17
Комментарии

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
03.02.2020 09:16
От Сталинграда - до Великой Победы 03.02.2020 09:16
Комментарии 0

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2020 16:29
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2020 16:29
Комментарии 0

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2020 16:05
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2020 16:05
Комментарии 0

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2020 11:15
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2020 11:15
Комментарии 0

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2020 10:56
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2020 10:56
Комментарии 0

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2020 10:46
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2020 10:46
Комментарии 0

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2020 08:45
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2020 08:45
Комментарии 0

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2020 07:40
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2020 07:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:11
Жителя Волгоградской области посадили за кражу оросительной системыСмотреть фотографии
13:01
Для тех, кто дома: «Ростелеком» обеспечит общение без ограниченийСмотреть фотографии
12:22
Весенние посадки стартовали в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
Волгоградский губернатор: хуже коронавируса - паника и фейковые новостиСмотреть фотографии
11:59
Завершено расследование резонансного убийства сотрудницы волгоградского детсадаСмотреть фотографии
11:42
Коммунальщики продолжают отжигать в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
В правительстве РФ ждут прогноз волгоградских чиновников о массовых увольнениях из-за коронавирусаСмотреть фотографии
11:11
Участника Сталинградской битвы из Волгограда со 100-летием поздравил ПутинСмотреть фотографии
10:58
Nemoloko покорило Vegan DJСмотреть фотографии
10:52
Волгоградке отказали в пособии на ребенка из-за равнодушия экс-супругаСмотреть фотографии
10:35
В Волгоградской области строители автодороги нашли минометные снарядыСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде юная пассажирка такси пострадала в ДТПСмотреть фотографии
10:09
Житель Волгограда попался на взятке судебному приставуСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области самые большие долги по зарплате в ЮФОСмотреть фотографии
09:25
Бренд «Котельниково-земля героев» поддержат на региональном уровнеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:08
Фронтовику-сталинградцу Владимиру Турову - 100 летСмотреть фотографии
08:34
Начинающие певцы и блогеры Волгоградской области смогут учиться у звёзд онлайнСмотреть фотографии
19:41
Шоу продолжается: волгоградцы во время коронавируса не могут вернуть билеты на концертыСмотреть фотографии
17:47
Росстат «нарисовал» линию жизни волгоградцамСмотреть фотографии
16:38
Экс-декана волгоградского вуза приговорили к 4 годам колонииСмотреть фотографии
16:02
Волгоградский «Ротор» вышел из игры до 10 апреляСмотреть фотографии
15:43
Дмитрий Медведев отправил волгоградских единороссов на удаленкуСмотреть фотографии
15:22
Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-БамбейСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградской области любителя «пьяных» заездов посадили на полгодаСмотреть фотографии
14:55
Группа «Открытие» заработала в 2019 году 52,3 млрд рублей чистой прибылиСмотреть фотографии
14:40
До суда один не дожил: в Волгограде подростков обвиняют в массовых кражах и угонахСмотреть фотографии
14:34
Волгоградский Митрополит о коронавирусе: «Молитва очищает человека и все общество»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:33
Российские регионы получат тест-системы на коронавирусСмотреть фотографии
13:50
В Волгоградской области карантин действует в 10 школах и одном детском садуСмотреть фотографии
13:49
Убийцы 18-летнего парня около ночного клуба в Волгограде предстанут перед судомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 