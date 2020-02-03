От Сталинграда - до Великой Победы

Ветераны АО «КАУСТИК» провели для школьников экскурсию по «Маршруту Памяти»

От Сталинграда - до Великой Победы 03.02.2020 09:16
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03.02.2020 09:16


Экскурсию по местам боевой славы южного рубежа Сталинградской битвы организовали для ребят из подшефных образовательных учреждений Красноармейского района накануне 77-й годовщины победы под Сталинградом ветераны волгоградского «КАУСТИКа».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, двадцать учащихся двух образовательных учреждений (лицея № 4 и гимназии № 8) и представители старшего поколения АО «КАУСТИК» почтили память советских воинов, погребенных в братских могилах на территории села Малые Чапурники, поселка Солянка, станции «Чапурники». Места захоронений в этих населенных пунктах находятся под патронажем «КАУСТИКа» с начала работы предприятия. Здесь пролегает «Маршрут Памяти», созданный заводчанами в память о тех ожесточенных днях 1942-1943 годов.
Ребята готовились к встрече, читали стихи, слушали с интересом рассказы ветеранов. У дзота, воссозданного работниками ремонтного цеха АО «КАУСТИК» на месте героической гибели красноармейца Ивана Карханина, председатель Совета ветеранов Николай Михайлович Баталов подробно рассказал, как происходили события того дня в жизни этого отважного бойца.

 «Ребята, вы родились на священной земле! – напутствовал школьников Николай Михайлович Баталов – Здесь рождаются отважные люди, бескорыстно любящие свою Родину. Готовые, как и этот парень, отдать жизнь за нее. Гордитесь и растите достойными памяти героев».  
Совет ветеранов «КАУСТИКа» ежегодно организует такие познавательные выездные экскурсии для учащихся. «Уроки памяти» необходимо проводить именно там, где непосредственно разворачивались боевые действия Сталинградского фронта, - такова позиция ветеранов химической отрасли. Лицеисты и гимназисты поблагодарили ветеранов за настоящий рассказ о войне, который они запомнят навсегда. 
«Маршрутом Памяти» за эти десятилетия при участии ветеранов АО «КАУСТИК»  прошли более тысячи волгоградских школьников. Следующая экскурсия состоится в начале мая, накануне празднования очередной годовщины Великой Победы.   

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