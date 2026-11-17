В Волгоградской области отец погибшего на СВО военнослужащего в суде доказал, что не уклонялся от родительских обязанностей и имеет право на выплаты. Иск о лишении мужчины права на получение мер соцподдержки подала вдова военнослужащего, с которой он заключил брак незадолго до гибели – в сентябре 2024 года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, Фроловский районный суд опросил свидетелей, изучил материалы дела и пришел к выводу об отсутствии законных оснований для лишения отца военнослужащего права на получение выплат. Решение может быть обжаловано.

Судом установлено, что военнослужащий погиб в 2025 году в зоне проведения специальной военной операции. Женщина утверждала, что ее супруг не знал отца и не поддерживал с ним связь. Отсутствие мужчины на похоронах сына также было приведено в качестве аргумента. В свою очередь отец военнослужащего пояснил, что в связи с переездом на новую работу с 1984 года действительно проживал отдельно от жены и сына, но поддерживал с ним контакт, оказывал материальную помощь и дарил подарки. Брак между родителями не был расторгнут. В 1998 году сын гостил у него и получал содержание.

Мужчина также сообщил, что знал о нахождении сына на СВО. После его пропажи он прошел процедуру ДНК. В личном деле военнослужащего были указаны его супруга, а также отец и мать, которая умерла в 2007 году. Судом было установлено, что отец военнослужащего платил алименты, которые удерживались из его зарплаты. Другие родственники также подтвердили факт общения отца с сыном. В этой связи суд посчитал, что вдова, которая стала законной супругой недавно, не может располагать полной информацией об обстоятельствах общения отца с сыном, имевших место с 1980 года.