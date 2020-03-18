



Поздравления от президента РФ со 100-летием сегодня передал фронтовику Владимиру Турову губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, глава региона пожелал одному из самых ярких представителей поколения Победителей крепкого здоровья и активного долголетия. В качестве памятного сувенира Андрей Бочаров вручил юбиляру стилизованные под сталинградские шахматы.





Владимир Семенович Туров ушел на фронт в августе 1941 года. Принимал участие в обороне Москвы и Тулы, освобождении Калуги. В 1942 году оборонял Сталинград. Освобождал Белоруссию, Литву, города Минск, Каунас и Мариуполь, форсировал Неман. Уволился из армии в 1962 году в звании полковника. В настоящее время является президентом Волгоградской городской общественно-патриотической организации Клуб "Сталинград", которая занимается патриотическим воспитанием молодежи. Сегодня в это объединение входят 73 ветерана, которые курируют работу 32 школьных патриотических кружков.



