От Сталинграда - до Великой Победы 18.03.2020 11:11
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18.03.2020 11:11
Поздравления от президента РФ со 100-летием сегодня передал фронтовику Владимиру Турову губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, глава региона пожелал одному из самых ярких представителей поколения Победителей крепкого здоровья и активного долголетия. В качестве памятного сувенира Андрей Бочаров вручил юбиляру стилизованные под сталинградские шахматы.
Владимир Семенович Туров ушел на фронт в августе 1941 года. Принимал участие в обороне Москвы и Тулы, освобождении Калуги. В 1942 году оборонял Сталинград. Освобождал Белоруссию, Литву, города Минск, Каунас и Мариуполь, форсировал Неман. Уволился из армии в 1962 году в звании полковника. В настоящее время является президентом Волгоградской городской общественно-патриотической организации Клуб "Сталинград", которая занимается патриотическим воспитанием молодежи. Сегодня в это объединение входят 73 ветерана, которые курируют работу 32 школьных патриотических кружков.
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