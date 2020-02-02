От Сталинграда - до Великой Победы

Ветеран контрразведки из Быковского района Волгоградской области отмечает 90-летний юбилей

От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2020 16:29
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02.02.2020 16:29


Сегодня 90-летний юбилей отмечает труженик тыла, ветеран военной контрразведки, капитан 1 ранга в отставке Александр Иванович Шахов. Он родился 2 февраля 1930 года. Поздравить коллегу, который сейчас проживает в Быковском районе Волгоградской области, пришли члены Совета ветеранов военной контрразведки. Как сообщает ИА «Высота 102», от имени руководителя ДВКР ФСБ России Александру Ивановичу вручили в подарок именные часы.  

Александр Шахов – человек удивительной судьбы. В начале Великой Отечественной Войны Саше было 11 лет. Через его родное село Солдатско-Степное Николаевского района Нижне-Волжского края проходило большое количество военной техники на город Сталинград, формировались роты из пополнения. Именно в то время у Саши возник интерес к военному делу. После, отец, прошедший всю войну, поддержал сына в решении выбрать профессию «Родину защищать». По окончании войны Александр Шахов поступил в Быковский сельскохозяйственный техникум. В 1950 году был призван в ряды Советской Армии и направлен в отдельный учебно-танковый полк, находившийся в то время в Прикарпатском военном округе. В 1952 году помощник оперуполномоченного младший сержант Шахов Александр был направлен на учебу в школу МВД СССР в Новосибирск, где обучался до февраля 1955 года. Первое назначение после окончания учебы - Группа Советских войск в Германии. Приехав в отпуск в родные края в 1957 году, Александр встретил молодую учительницу - Раису, которая стала его женой, матерью дочери и сына, самой главной поддержкой. В их жизни была служба в Туркестане, Одесском военном округе, Тирасполе, Германии. С 1980 по 1983 год в Симферополе Александр Шахов служил начальником особого отдела корпуса. А в 1983 году - снова в путь, после специального обучения Александр Иванович вместе с женой уезжает в заграничную командировку на Кубу в должности старшего советника, заместителя руководителя Представителя КГБ СССР в Республике Куба.
В 1988 Александр Иванович, на тот момент имея 37 лет военной выслуги, принимает решение выйти в запас и остаться жить в Крыму. В 1995 году семья Шаховых вернулась  на малую родину - в рабочий поселок Быково. 
Полгода назад - 22 июня 2019 года ушла из жизни жена Александра Ивановича - Раиса Федоровна. До недавнего времени Александр Иванович активно занимался общественной, воспитательной, патриотической деятельностью. Возглавлял Совет ветеранов контрразведки. Принимал активное участие в делах района и поселка, работал с молодежью и школьниками. За выдающиеся заслуги ему присвоено звание "Почетный гражданин Быковского района".

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