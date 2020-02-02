От Сталинграда - до Великой Победы

В Волгограде на Мамаевом кургане прошла официальная церемония возложения цветов в память о павших за Сталинград

От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2020 10:56
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02.02.2020 10:56


Официальная памятная церемония в честь 77-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве прошла сегодня на Мамаевом кургане в Волгограде. Венки и цветы к Вечному огню в зале воинской славы возложили первые лица исполнительной и законодательной власти региона, руководители областных управлений силовых и надзорных ведомств, представители различных организаций и общественности, сообщает ИА «Высота 102». Торжественное мероприятие по традиции сопровождали солдаты роты почетного караула и сотрудницы волгоградской полиции в составе ретро-взвода девушек-регулировщиц.

  



Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. На отдельных этапах сражения в боевых операциях в междуречье Волги и Дона с обеих сторон одновременно были задействованы более 2-х миллионов человек. В первый период битвы, окончанием которого считается 18 ноября 1942 года, советские войска ценой огромных потерь в кровопролитных оборонительных боях сорвали план фашистской армии по захвату Сталинграда. С 19 ноября 1942 года Красная Армия перешла в стремительное и мощное контрнаступление. Вся группировка немецко-фашистских войск на Сталинградском направлении была окружена и разгромлена. В плен были захвачены более 140 тысяч солдат Германии и  ее союзников. В том числе  2500 офицеров, 24 генерала – один из них генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Всего потери фашистской армии в Сталинградской битве составили примерно 1,5 миллиона человек. Советский Союз потерял около 1,2 миллиона воинов. Как отмечают военные историки, именно под Сталинградом советская армия не только одержала решающую стратегическую победу, но и совершила нравственный переход от армии отступающей к армии побеждающей. Именно после успеха в Сталинградской битве Красная Армия начала путь к Победе 9 мая 1945 года.

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