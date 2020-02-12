120 лет со дня рождения Василия Чуйкова: в Волгограде на Мамаевом кургане почтили память маршала





Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова. Дважды герой Советского Союза, командующий 62-й армией, героически оборонявшей Сталинград, похоронен на Мамаевом кургане в Волгограде. На главной высоте России, у могилы военачальника прошла торжественная церемония. Как сообщает ИА «Высота 102», почтить память маршала приехал его внук - Николай Чуйков. Поклонился памяти полководца и внук маршала Ивана Баграмяна.





















Во время Сталинградской битвы, когда фашисты рвались к Волге, 62-я армия под командованием генерал-лейтенанта Чуйкова обороняла центральную часть города. Именно тогда командарм ввел в войска тактику ближнего боя. Во время ожесточенных сражений Чуйков постоянно находился на правом берегу Волги - командный пункт располагался практически на переднем крае обороны в самые критические моменты битвы. Именем Василия Чуйкова названа улица в Центральном районе Волгограда.

После войны Василий Чуйков был главнокомандующим Группы советских войск в Германии, затем командующим войсками Киевского военного округа и Сухопутными войсками Советской Армии. Заканчивал он свою активную деятельность на посту начальника Гражданской обороны СССР.

Умер Василий Иванович Чуйков в 1982 году. Согласно завещанию, похоронен на Мамаевом кургане в Волгограде.



